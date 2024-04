Hlasovat v anketě Zlatý volant můžete ještě dnes!

Tradiční česká anketa o nejlepší závodníky – Zlatý volant – ocení na začátku května hvězdy domácího i světového motorsportu. Fanoušci mohou o svých favoritech hlasovat online do 15. dubna na webu www.zlatyvolant.cz. S anketou se letos již podruhé pojí také vytrvalostní jízda českých veteránů Oldtimer Express, která tentokrát míří do Atén.

V pátek 3. května proběhne v Národním technickém muzeu slavnostní vyhlášení ankety Zlatý volant. O českých vítězích rozhodne hlasování veřejnosti a poroty složené z předních motoristických novinářů. Jména zahraničních hvězd, které převezmou ocenění, však oznámili pořadatelé již nyní.

Zlatý volant pro světovou osobnost motorsportu převezme pětinásobný vítěz 24 hodin Le Mans a jezdec formule 1 Emanuele Pirro. Italský závodník, který donedávna působil u McLarenu jako ředitel programu na podporu mladých jezdců, se tak zařadí do vybrané společnosti hvězd jako je Emerson Fittipaldi, Michael Schumacher, Mika Hakkinen, nebo John Haugland, kteří si převzali Zlatý volant už v minulosti.

Zlatá řídítka si přijede osobně převzít Gregorio Lavilla, bývalý španělský motocyklový závodník, který nyní stojí v čele mistrovství světa superbiků WorldSBK jako ředitel celého šampionátu. Cenu Elišky Junkové pro nejlepší závodnici převezme česko-slovenská závodnice Katarína Kývalová.

Všichni společně pak v sobotu 4. května odstartují od Národního technického muzea vytrvalostní jízdu 43 českých veteránů Oldtimer Express, která se vydá přes Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko a Černou Horu do Řecka. Po 2500 km rozdělených do pěti etap pak vozy dorazí do cíle v Aténách.

„Loni jsme se s Oldtimer Expressem vydali do Istanbulu, v letošním olympijském roce jsme symbolicky vybrali Atény,“ popisuje záměr Josef Zajíček, který je zakladatelem Oldtimer Expressu a zároveň organizátorem ankety Zlatý volant a rozhodl se tak obě akce propojit. „Děkuji porotě a všem fanouškům motorsportu, kteří pošlou hlasy svým favoritům v letošním ročníku Zlatého volantu, a zároveň bych chtěl všechny pozvat i na slavnostní start Oldtimer Expressu. Vedle krásných veteránů se zde budou moci setkat i s hlavními hvězdami Zlatého volantu a dalšími zajímavými osobnostmi nejen ze světa motorsportu,“ zve Josef Zajíček na slavnostní start Oldtimer Expressu, který se uskuteční v sobotu ráno 4. května od Národního technického muzea v Praze.

Anketa Zlatý volant je nejstarší českou motoristickou anketou a existuje již od roku 1976. Jména nominovaných sportovců v kategoriích Zlatý volant, Zlatá řídítka a Talent roku najdete na webu www.zlatyvolant.cz, kde probíhá od 8. do 15. dubna hlasování veřejnosti. Součástí Zlatého volantu je tradičně i anketa Zlaté oko, kam mohou své snímky posílat fotografové specializující se na motorsport.

Emanuele Pirro (12. ledna 1962) je významný italský závodník s bohatou kariérou, která zahrnuje úspěchy ve Formuli 1, cestovních vozech a vytrvalostních závodech, včetně 24 hodin Le Mans, kde pětkrát triumfoval. Pirro se stal také dvakrát mistrem Itálie v motokárách (1976, 1979) a mistrem Formule Fiat Abarth (1980). Dvojnásobný mistr Itálie v cestovních vozech (1994, 1995), dvojnásobný mistr Itálie v celkovém hodnocení (1995, 1996) a mistr Německa v cestovních vozech (1996). Impozantní úspěchy ve vytrvalostních závodech ho řadí mezi nejlepší jezdce v této disciplíně. Kromě rekordních pěti vítězství v závodě 24 hodin Le Mans (2000, 2001, 2002, 2006, 2007) si odnesl i dvojnásobné vítězství v šampionátu ALMS (2001, 2005) a triumfy v závodech jako v 12 hodin Sebringu (2000, 2007) či Petit Le Mans (2001, 2005, 2008). Mezi jeho významné úspěchy patří i vítězství v závodech jako 24 hodin Nürburgringu (1989), Macau Guia Race (1991, 1992) a Goodwood RAC Historic TT. Pirro se zapojil do více než 500 oficiálních národních a mezinárodních závodů, čímž zanechal nezapomenutelnou stopu ve světě motorsportu a stal se ikonou svého oboru.

Gregorio Lavilla (29. září 1973) je bývalý španělský silniční motocyklový závodník. Závodil v MotoGP (250/500/MotoGP), v mistrovství světa superbiků a v britském šampionátu superbiků, kde v roce 2005 získal britskou korunu. V roce 2008 závodil ve WSB za tým Ventaxia Honda a v šampionátu skončil na 12. místě. V roce 2009 závodil ve čtyřech kolech seriálu WSB s týmem Guandalini Racing Ducati. V roce 2013 se připojil k promotérovi MotoGP a WorldSBK Dorna a dnes působí jako výkonný ředitel šampionátu WorldSBK.

Katarína Kývalová, závodnice česko-slovenského původu žijící v Německu. Zaměřuje se především na závody historických vozů. Založila ženský tým Bentley Belles, pravidelně startuje na akcích jako Le Mans Classic, Mille Miglia, Monaco Grand Prix Historique a další. Krátce poté co v Praze převezme cenu Elišky Junkové se vydá do Číny, kde se 18. května postaví na start závodu Peking Paříž 2024.