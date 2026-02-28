Hlasujte v anketě mosteckého divadla CENA DIVÁKA 2025

Také letos může veřejnost hlasovat v oblíbené anketě Cena diváka, kterou vždy za uplynulý rok vyhlašuje Městské divadlo v Mostě.
Lidé mohou hlasovat až do 20. března pro svou nejoblíbenější inscenaci, nejoblíbenější herečku a
nejoblíbenějšího herce. Hlasovat je možné vyplněním anketního lístku při návštěvě divadelního představení, nebo v pokladně divadla. Slavnostní vyhlášení proběhne v sobotu 28. března v rámci Noci divadel na prknech mosteckého divadla.
Nejoblíbenější inscenací předešlé sezóny byl muzikál Hello, Dolly!, nejoblíbenější herečkou Eliška Matzkeová a nejoblíbenějším hercem sezóny Ján Burda.
Cena diváka Městského divadla v Mostě se uděluje už od roku 1993 na základě hlasování samotných diváků. Cena od té doby vystřídala několik podob. V současné době má vzhled hvězdy, který jí vdechla výtvarnice Eva Šišková z Litvínova. Kategorie se nemění, jedná se o jednu z nejoblíbenějších anket mezi mosteckou veřejností.