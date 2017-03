„Hlavně se z toho nepo…“ VERVO, DEJ TO!

Hokejová horečka se vrací. V pátek a v sobotu očekávají fanoušci HC Vervy Litvínov velkou hokejovou událost. Litvínovští hokejisté mají možnost opět si sáhnout na titul mistra. K tomu je ale čeká ještě dlouhá cesta a hlavně dva obtížné zápasy s Hradcem Králové, které se odehrají na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově.

Robert Kysela, manažer HC Verva „Po dvou utkáních, kdy je stav 1:1 na zápasy, naše mužstvo ukázalo, že může hrát s každým soupeřem. Série je otevřená a já osobně věřím, že hráči se na domácí zápasy natolik dostatečně vnitřně namotivují, abychom je vyhráli. Všechny fanoušky a příznivce srdečně zvu na páteční a sobotní zápas, který je pro nás velmi důležitý.“

Čtvrfinálová série Generali play off mezi Mountfield HK a HC Verva Litvínov má za sebou již dva zápasy. Stav je vyrovnaný 1:1. Série se stěhuje na sever Čech na domácí led Litvínovských. O zápasy play off je velký zájem, takže se čeká plný „dům“. Ostatně svědčí o tom i skutečnost, že za hráči žlutočerné cestovala početná obec fanoušků už do Hradce Králové.

Zápasy čtvrtfinále play off 3. utkání – pátek 17. března: HC Verva Litvínov – Mountfield HK (od 17.20 hod.) 4. utkání – sobota 18. března: HC Verva Litvínov – Mountfield HK (od 17.30 hod.)

Play off je vrcholem hokejové sezóny. O tyto zápasy je vždy největší zájem, což se ukázalo v roce 2015, kdy litvínovští hokejisté vyhráli historicky první titul mistra a získali Masarykův pohár. Tehdy stáli fanoušci na vstupenky den předem. Okupovali stadion ve spacácích ve dne i v noci.

Po loňské nevydařené sezóně, kdy HC Verva bojovala o udržení v extralize a hrála baráž, se fanoušci opět těší na „pořádný“ hokej.