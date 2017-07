Hledá se dobrá škola Ústeckého kraje

Střední školy, jejichž zřizovatelem není kraj, se pustí do zápolení o titul Dobrá škola Ústeckého kraje. Vítězové si odnesou finanční odměnu, kterou připravil kraj formou dotace. Do soutěže se mohou školy přihlásit nejpozději v říjnu.

Dotační titul schválili krajští zastupitelé na svém posledním jednání. Celkem do soutěže poslali 600 tisíc korun. Vítěz soutěže získá 300 tisíc korun, stříbrné místo bude odměněno dvěma sty tisíci a třetí v pořadí získá sto tisíc korun. Dotaci může škola využít na nové vybavení, další vzdělávání učitelů, a dokonce i na jejich platy. Dotační titul se krajští zastupitelé rozhodli vyhlásit, aby motivovali střední školy k lepším výsledkům. „Žáci středních škol dlouhodobě vykazují neuspokojivé výsledky ve vzdělávání ve srovnání s žáky jiných krajů ČR, cílem soutěže je motivovat školy k většímu zapojení do práce s žáky a zároveň prostřednictvím soutěživosti motivovat žáky k vyšším výkonům,“ uvedla ve zprávě pro zastupitele Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy. V soutěži se bude hodnotit hned několik kritérií. Mimo jiné například i studijní výsledky žáků, a to formou podílu studentů s vyznamenáním. Rozhodnout může ale také aktivita školy v pořádání soutěží a úspěchy studentů v okresních, krajských a celostátních kolech vědomostních soutěží. Body přinese také spolupráce školy s vysokými školami a zaměstnavateli. Dále se bude hodnotit vydavatelská a projektová činnost a zajištění kurzů a přednášek.