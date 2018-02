Hokejista Myšák byl oceněn na Plese sportovců

Litvínovský hokejista Jan Myšák byl na sobotním Plese sportovců oceněn mezi třemi osobnostmi litvínovského sportu jako výrazný talent.

Při 4. ročníku Plesu sportovců v Litvínově se již tradičně oceňovaly osobnosti sportu. Mezi nimi se objevil i zástupce litvínovského hokejového klubu Jan Myšák, který si odnesl ocenění Litvínovský talent.

Jan Myšák se bezesporu řadí mezi nejtalentovanější sportovce v Litvínově. Svými výkony dlouhodobě potvrzuje, že patří ve své kategorii k naprosté špičce. Letos v mladším dorostu nastoupil do pouhých deseti zápasů a i přesto vyhrál bodování základní části se ziskem 54 kanadských bodů. Úspěšně se prezentoval i ve starším dorostu, kterému unikl postup do play off až v posledním utkání základní části. Za starší kategorii si Myšák ve 32 zápasech připsal úctyhodných 46 bodů. Pravidelný mládežnický reprezentant si přebral cenu od místopředsedy představenstva společnosti Unipetrol Krzysztofa Zdziarskieho.