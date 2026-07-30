Hokejový kemp MOSTECKÝCH LVŮ přinesl silný příběh

Od
redakce HL
-
0
51

Lvi cLetní kemp MOSTECKÝCH LVŮ přinesl i silný lidský příběh. Hokejový klub předal mamince Kateřině a jejímu čtyřletému synovi Pavlíkovi šek na 60 tisíc korun.

Lvi b

LviPavlík trpí poruchou autistického spektra, který je neverbální a potřebuje nepřetržitou péči i pocit bezpečí. A jeho mamince, která pro něj každý den dělá maximum a celý svůj život zasvětila tomu, aby měl co nejlepší budoucnost. Vybraná částka pomůže financovat rehabilitace, fyzioterapii, ergoterapii, aquaterapii, speciální pomůcky pro rozvoj motoriky a smyslového vnímání, zdravotnické potřeby i úpravu pokojíčku.

Slavnostního předání se zúčastnili primátor města Mostu Marek Hrvol, náměstkyně primátora Markéta Stará, předseda klubu Lukáš Bednařík a šéftrenér mládeže Jaroslav Štěpánek.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!