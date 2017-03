Hokejový výběr Ústeckého kraje zazářil v Kanadě

Výběr hokejové mládeže z Ústeckého kraje vybojoval na mezinárodním prestižním turnaji v kanadském Québecu stříbro.

I přesto, že se nepodařilo obhájit loňské vítězství výběru kategorie U 13 ročníku narození 2003, je celkově druhé místo na turnaji „Internatioan B.S.R. Pee-Wee Québec 2017“ pro celý letošní tým Ústeckého kraje obrovským úspěchem.

Tým výběru Ústeckého kraje tvoří hráči ze čtrnácti hokejových klubů z celého regionu. Turnaje se účastnil v druhé nejvyšší výkonnostní kategorii AAA. Po absolvování přípravy čekaly krajský výběr zápasy základní skupiny. V nich Severočeši vyšplhali až na vrchol skupiny „A“. Semifinále rovněž korunovali úspěchem, když dokázali porazit tým Nord Bohemia (CZ). „Bylo to hodně vyrovnané utkání. Český tým Nord Bohemia měl šance, ale my také. Čtyři minuty před koncem zápasu jsme vstřelili branku. Soupeř začal tlačit, ale náš gólman nás podržel a my jsme zvítězili,“ přiblížil boj v semifinále Zdeněk Zíma, předseda TMK Ústeckého kraje a manažer severočeského týmu. Kluci tak mohli pomýšlet na obhajobu úspěchu z loňského roku. Ve finálovém zápase s Floridou Bulldogs z USA ale chybělo našim kus pomyslného štěstí, a i když byli od zlatého poháru jen krůček, v prodloužení nakonec prohráli. Vynikající druhé místo tak mělo pro kluky, ale i celý tým přece jen příchuť hořkosti. „Je to velký úspěch, ale k vítězství chybělo málo, proto nás to mrzí. Kdybychom skončili čtvrtí, tak to tolik nebolí, jako to, že jsme mohli být první,“ hodnotí celkový výkon mužstva Zdeněk Zíma. „Finále bylo hodně těžké, i když bylo víceméně také vyrovnané. Po první třetině náš tým vedl 1:0. Ve druhé jsme ale inkasovali dva nešťastné góly. V závěrečné třetině se nám však podařilo vyrovnat. Půl minuty před koncem jsme se dostali dokonce do obrovské šance, kdy Lukáš Plos, který vstřelil obě předchozí branky, mohl korunovat úspěch hattrickem. Bohužel ale přestřelil a následovalo prodloužení. To pro nás bohužel skončilo prohrou a zůstali jsme těsně pod vrcholem,“ komentoval finálové utkání manažer týmu.

Mezinárodní turnaj krajského výběru absolvovali také dva trenéři hokejového mužstva U 13 ročníku 2004. Ladislav Dráb, který trénuje hokejovou mládež v Chomutově (účastnil se turnaje počtvrté) a litvínovský hokejový trenér mládeže Miroslav Žák (první účast na mezinárodním turnaji).

Obou koučů jsme se zeptali: Jaká byla vaše letošní účast na mezinárodním turnaji zkušenost, co říkáte na úspěch týmu a co byste přáli mladým hokejistům do budoucna?

„Je to určitě výborná zkušenost, a to nejen sportovní, ale i životní. Co se týče výsledku našeho týmu, myslím, že to je úspěch a velký výsledek. I když jel náš tým do Kanady obhajovat loňské vítězství, je potřeba brát na zřetel, že tam byly velmi silné týmy a hokej tam byl hodně odlišný od toho našeho, co tady děti hrají. Tady u nás jsou například rozměry hřiště daleko větší, a když hrají děti klasicky pět na pět, tak mají na všechno spoustu času, kdežto tam nemají čas prakticky na nic. V Kanadě hrál tento výběr poprvé ve svém životě na tak malém prostoru a jsem přesvědčený, že se toho zhostili dobře. Naopak, kdyby se hrálo na velkém hřišti, jako máme tady u nás, tak by tyto týmy ani náhodou nehrály to, co jsme my hráli tam. Neměly by šanci.

Přál bych si, aby se kluci dostali někam, kde je hokej jako národní sport a aby to sami za sebe dotáhli co nejdál. Když už mohli hrát takový turnaj, kdy o něco jde, a skončili tak vysoko, aby to pomohlo jejich sportovní kariéře.“

(Miroslav Žák)

„Musím říci, že tu opět byla super parta. Škoda, že to nevyšlo a titul jsme neobhájili. Chyběl nám jen malý krůček. Byli bychom tak první tým, který by to dokázal a vítězství obhájil. Je to velká škoda, a to hlavně kvůli dětem, které to hodně mrzelo. I tak si ale myslím, že jsme předvedli dobrý výsledek a je to velký úspěch. Děti mohly zažít finále a velkou šou.

Přál bych si, abychom příští ročník znovu dokázali vyhrát. Letos jsme neměli to nejlepší z výběru, a pokud bychom to měli příští rok, mohli bychom na pohár znova dosáhnout. Pro český hokej i pro Ústecký kraj je to i přes to určitě velký úspěch.“

(Ladislav Dráb)

Základní sestava výběru Ústeckého kraje r. 2004

Herkomer Petr B Litvínov, Tuček Sebastián B Ústí n/L, Hartman Jan O Litoměřice, Kuchař Jakub O Litoměřice, Perný Dominik O Bílina, Filip Ondřej O Ústí n/L, Bartoň Adam O Děčín, Hercík Vojtěch O Litvínov, Plos Lukáš Ú Litoměřice, Hamr David Ú Litoměřice, Beran Vít Ú Litoměřice, Hamr Adam Ú Litoměřice, Pešta Šimon Ú Litoměřice, Habětín David Ú Litvínov, Hora Matěj Ú Litvínov, Šikl Adam Ú Litvínov, Postl Ondřej Ú Děčín, Leden Matěj Ú Děčín.

Videotron je cíl

Pro dvaadvacetičlenný český hokejový tým třináctiletých byl přesto mezinárodní turnaj obrovským sportovním, ale i kulturním zážitkem. „Pro kluky je to obrovský zážitek nejen po hokejové stránce. V Québecu je množství arén. My už jsme hráli za tu dobu, co sem jezdíme, aspoň tak v deseti, a staví se pořád další, nové. Kluci tady mohou poznat jiný svět. Turnaje, kterých se tam hraje hned několik současně, chodí sledovat kolem 4 000 diváků, finále potom sleduje až kolem 15 000 diváků,“ popisuje atmosféru v kolébce hokeje Zdeněk Zíma, který jezdí s mladými hokejisty na turnaje do Kanady už několik let. Jeho velkým snem tak je, aby si český výběr z Ústeckého kraje mohl zahrát v hlavní aréně. „Hlavní turnaj, tedy nejvyšší výkonnostní skupiny AAA Elite, se hraje v nové hale Videotron Centre, která je úžasná a kde by se mělo hrát i NHL. Mým snem do budoucna je, dostat se do nové haly, aby si kluci mohli zahrát ve zbrusu nové aréně,“ říká manažer týmu.

Mít vlastní kabinu…

Mladí čeští hokejisté si mohli vychutnat v Québecu i skvělé zázemí. „Bydleli jsme pohromadě v penzionu u jednoho tamního majitele, který si náš tým oblíbil. Klukům udělal ve sklepě kabinu, kde se mohli před zápasy obléknout do výstroje, mimo bruslí, a jen nasednout do auta a za pět minut už byli na stadionu, což bylo velmi pohodlné,“ popisuje Zdeněk Zíma.

Domácí šéfkuchař je „grunt“

Ani se stravováním si nemusel severočeský tým lámat hlavu. „Po pár dnech, co jsme chodili na jídlo do doporučené restaurace, nás smažená jídla brzy omrzela. Začali jsme si proto vařit vlastní stravu. Vaření je moje velké hobby a tak jsem klukům vařil sám. Byly to sice bojové podmínky, ale myslím, že klukům chutnalo,“ přibližuje gastronomii týmu Zdeněk Zíma. Tým si tak mohl pochutnávat třeba na takových jídlech, jako bylo kuře na paprice, polévkové vývary, špagety, gulášek a další dobroty.

Příště i s hejtmanem

Mezinárodní turnaj v Kanadě není pro český mládežnický hokej levnou záležitostí. Severočeši měli ale letos výhodu, protože jejich účast finančně podpořil Ústecký kraj. „Díky Ústeckému kraji jsme obdrželi dotaci dvě stě tisíc korun. Díky tomu letos rodiče účastníků zaplatili dvacet sedm tisíc korun. Loni jsme dotace neměli a tak museli zaplatit částku mnohem vyšší. Za finanční prostředky jsme velmi vděční,“ poděkoval manažer týmu. Ten dále připomněl, že i díky dalším sponzorům měli mladí hokejisté cestu do Kanady usnadněnou. „Letos tým oblékala akciová společnost Mondi Štětí, za což jsme také velmi rádi. Kluci dostali pěkné a teplé funkční oblečení,“ uvedl dále Zdeněk Zíma. Ten mimo jiné také dodal, že na příští ročník obdržel pozvání i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. „Pan hejtman je fanda hokeje. Pořadatele mezinárodního turnaje velmi zaujalo, že u nás hokej podporují takovéto subjekty, jako je Ústecký kraj. Tam si totiž všechno musí platit rodiče sami, proto adresovali pozvánku do Kanady na příští ročník i pro našeho hejtmana,“ prozradil dále Zdeněk Zíma.