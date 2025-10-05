Hollywood před Tescem: unikátní retro biják, který jinde nenajdete

Až do konce příštího týdne si mohou Mostečané užít mimořádné představení v unikátním biografu Cinema 180°. Formát kina, který vznikl v osmdesátých letech minulého století, už údajně nikde jinde na světě nenajdete. Nadšenci zrestaurovali jedno z těchto kin a teď s ním přijeli do Mostu.
Filmy se budou promítat před Tescem v Mostě od 4. do 12. října, ve všední dny od 14, o víkendech od 10 hodin. Filmy jsou z hollywoodské produkce a trvají krátce, zhruba kolem deseti či o něco málo více minut.
A čím je Cinema 180° tak výjimečný biograf? Představte si kino, kde nejste jen diváci, ale stojíte přímo uprostřed akce. Cinema 180° je speciální panoramatické kino v nafukovacím stanu. Filmy se promítají na obrovském 180stupňovém plátně, které vás obklopí. Díky starým 70 mm filmům a technice „rybí oko“ se budete cítit, jako byste pluli pod mořem, létali v oblacích nebo objevovali divokou přírodu. Žádné dlouhé příběhy, jen čistá zábava a emoce!
Tento unikátní formát vznikl v 80. letech a byl hitem na festivalech a zábavních akcích. Vyrobilo se jen 25 těchto kin na světě, a to, které právě dorazilo do Mostu, je jediné, jež stále funguje. Majitelé ho opatrně zrestaurovali, aby divákům přineslo kouzlo minulosti s nádechem dobrodružství. Můžete tak zažít kino, které je světovou raritou, a zažít pocit,
že jste součástí filmu, díky obklopujícímu plátnu o velikosti více než 320 m².
Vstupné za osobu činí 150 Kč. Aktuální film, který se bude promítat, je vždy uveden na pokladně, popřípadě si zákazníci po dohodě mohou vybrat film sami. Seznam filmů (i s popisem děje) bude uveden u pokladny či na webu www.cinemapanoramic.eu