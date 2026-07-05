Hornicko-geologická fakulta se vrací do Mostu, přijímačky budou v lednu

Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava se po několikaleté přestávce vrací do Mostu. V prezenční formě výuky ve třech studijních oborech nabídne vzdělávání s využitím moderních technologií a trendů. Přijímací řízení bude vyhlášeno v lednu, prvními studenty tak mohou být už letošní budoucí maturanti.
„Návrat prezenčního studia do Mostu je pro naši fakultu strategickým krokem. Máme zde více než 65letou tradici vzdělávání, na kterou můžeme navázat. Zároveň chceme přinést nové obory, které reflektují proměnu regionu i společnosti,“ říká děkanka fakulty Hana Staňková. Akreditační řízení zahájí fakulta během léta. V akademickém roce 2027/2028 se otevřou nové bakalářské studijní programy s navazujícím magisterským studiem, a to v oborech Inženýrská geodézie, Ekonomika a technologie a Revitalizace posthornické krajiny. „Veřejnost nás dosud vnímala především jako školu, která připravuje odborníky pro firmy zaměřené na těžbu uhlí. Tak už to ale dávno není. Studentům v Ostravě i v Mostě nabízíme moderní vzdělávání, které propojuje vysokou odbornou úroveň s praxí i reálnými potřebami trhu práce,“ dodává děkanka. Vedle nového prezenčního studia bude v Mostě pokračovat distanční studium kombinovanou formou.
Inženýrská geodézie – Studenti se naučí pracovat například s laserovým skenováním pomocí dronů, využít ho pro následné modelování krajiny či specifických objektů a vytvořit tzv. digitální dvojče. Absolventi tohoto studijního programu tak budou žádaní zejména v oboru projektování liniových staveb nebo prostorového plánování.
Ekonomika a technologie – Vedle obecných ekonomických témat se zaměřuje na ekonomiku surovin a technologie. Cílem je připravit odborníky, kteří se orientují v moderních technologiích, surovinových otázkách i ekonomických souvislostech dnešní doby. Výuka se tak dotkne například stanovování cen surovin, obchodování na komoditních trzích nebo obchodování s kryptoměnami.