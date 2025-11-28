Hornický průvod se svatou Barborou projde 5. prosince mosteckým Centralem

Mosteckým Centralem projde 5. prosince hornický průvod ke svátku sv. Barbory. V 17 hodin vstoupí průvod z ulice tř. Budovatelů a na volném prostranství se krátce zastaví k představení spolku a připomenutí tradice sv. Barbory. Poté bude pokračovat směrem k ulici Radniční, kde zazní další krátký proslov a předání světla do rukou primátora Mostu.
Svatá Barbora, jejíž svátek připadá na 4. prosince, je po staletí uctívána jako patronka horníků. Podle legendy je ochránkyní před nebezpečím a symbolem naděje a světla v temných šachtách. Právě proto je tento průvod tak důležitý – je to pocta nejen samotné světici, ale i těžké a záslužné práci horníků, kteří formovali historii Mostecka.
Těšit se můžete na uniformované horníky i doprovod dechové hudby