Horolezci, horolezkyně a horolezčata…

Litvínovská Citadela zve na další zajímavou přednášku „Gašer Kája a Léňa“ s krkonošskou horolezkyní a skialpinistkou, Lenkou Erlebachovou.

Dne 28. července 2024 se Lence Erlebachové a Karolíně Grohové podařilo zapsat do historie českého alpinismu – jako první Češky stanuly na vrcholu pákistánské osmitisícovky Gasherbrum I (8080 m).

Navíc tento mimořádný výkon uskutečnily v lehkém expedičním stylu, tedy bez použití umělého kyslíku, bez pomoci výškových nosičů a bez zajištění horskými vůdci.

Přijďte nasát energii hor a odhodlání, které posouvají hranice možného.

Termín konání: středa 12. listopadu 2025
Čas a místo: od 19.00 hodin, Café Bar Citadela
Vstupné: 150 Kč

