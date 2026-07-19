Horská služba radí, jak se zachovat v bouřkách

Česko se nachází v období extrémních teplot, které jsou často doprovázeny bouřkami. Na horách bouřka může přijít opravdu velmi rychle. Horská služba radí, co v takovém případě dělat.
Určitě se snažte vyhnout hřebenovým partiím, horským vrcholům a otevřeným pláním.
Je-li to možné, sestupte okamžitě do nižšího terénu (údolí, les).
Neschovávejte se pod osamělými stromy, stožáry ani poblíž potoků nebo jezer či poblíž skal nebo převisů, kde může blesk přeskočit.
Máte-li u sebe kovové předměty, např. trekové hole, dejte je dál od sebe. Alespoň na několik metrů.
Když se není kam schovat, dřepni si na batoh, karimatku, lano nebo něco jiného a držte kolena a nohy u sebe. Snažte se nesedat přímo na zem.
Pokud jste ve skalách, vyhledejte jeskyni či převis, ale nesedejte si přímo ke skalní stěně. Zdržujte se uprostřed prostoru ve vzdálenosti alespoň 1 až 2 metry od stěn.