Hotel Cascade ovládne 8.-9. srpna ŠACHOVÝ FESTIVAL

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redakce HL
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Hotel Cascade bude hostit Mostecký šachový festival. Nepůjde o uzavřený elitní turnaj, ale o otevřený festival, kde si zahrají jak výkonnostní hráči, tak amatéři. Pokud máš rating přibližně mezi 1200–1800, měl bys narazit na dost soupeřů podobné síly, ale nebude nouze ani o silnější hráče.

Soutěž se skládá ze dvou otevřených turnajů: 8. srpna (sobota)Rapid OPEN a 9. srpna (neděle)Blitz OPEN.

Podle zveřejněných startovních listin Rapid už má přihlášené hráče s ratingem okolo 2000 Elo, například Kamil Skála (2004), Vladimír Veverka (1942) nebo Petr Cífka (1896), takže lze očekávat solidní regionální konkurenci. Blitz má obdobné obsazení a je rovněž otevřený široké veřejnosti.

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