Hotel Cascade ovládne 8.-9. srpna ŠACHOVÝ FESTIVAL

Hotel Cascade bude hostit Mostecký šachový festival. Nepůjde o uzavřený elitní turnaj, ale o otevřený festival, kde si zahrají jak výkonnostní hráči, tak amatéři. Pokud máš rating přibližně mezi 1200–1800, měl bys narazit na dost soupeřů podobné síly, ale nebude nouze ani o silnější hráče.
Soutěž se skládá ze dvou otevřených turnajů: 8. srpna (sobota) – Rapid OPEN a 9. srpna (neděle) – Blitz OPEN.
Podle zveřejněných startovních listin Rapid už má přihlášené hráče s ratingem okolo 2000 Elo, například Kamil Skála (2004), Vladimír Veverka (1942) nebo Petr Cífka (1896), takže lze očekávat solidní regionální konkurenci. Blitz má obdobné obsazení a je rovněž otevřený široké veřejnosti.