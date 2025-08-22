Hrad Hněvín ožije historií, rytíři a dračí pohádkou

Na Hradě Hněvín se chystá velkolepá historická slavnost! V neděli 24. srpna od 13:00 do 21:00 proběhne Rytířský den s dračí pohádkou, který přenese návštěvníky zpět do časů krále Václava I. a rodu Hrabišiců.
Celodenní program nabídne jedinečné šermířské a jezdecké ukázky, středověkou hudbu, vystoupení kejklíře, sokolnické show, taneční vystoupení i ponožkovou bitvu pro děti. Vrcholem večera bude divadelní pohádka O princezně a drakovi, která završí den plný fantazie a rytířské atmosféry.
Návštěvníky čeká historické tržiště, rytířský tábor a živá dobová hudba, královský příjezd, rytířské souboje i ukázky středověkého života, interaktivní programy pro děti i dospělé, stánky s občerstvením a dobovým řemeslem, unikátní prostředí Hněvína s výhledy na Most a okolí… Vystoupí více než 25 účinkujících v dobových kostýmech, chybět nebudou koně, středověké stany, katapult, dělo nebo sokoli. Celý hradní areál se promění v živé historické městečko.
Skupina Rytíři Koruny České, která se podílí na realizaci této akce, byla založena v Plzni v roce 1990 Martinem Cholinským. Má bohaté zkušenosti s pořádáním historických akcí a šermířskými vystoupeními nejen v České republice, ale i v zahraničí – účastní se akcí v Německu, Rakousku, Polsku, Švýcarsku a Itálii. Členové této skupiny se podíleli na natáčení desítek filmů a dokumentů, mezi které patří například Příběh rytíře, Johanka z Arku, Letopisy Narnie, Warcraft, Ať žijí Rytíři, The Musketeers, Stěhování národů, Britannia, Knightfall, Jan Žižka
a další.
Předprodej: 150 Kč dospělý / 120 Kč dítě / 500 Kč rodinné (2+2)
Na místě: 200 Kč dospělý / 150 Kč dítě / 650 Kč rodinné