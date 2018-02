Hrálo se o Pohár Střediska volného času Most ve stolním hokeji

Stolní hokejisté se utkali o Pohár SVČ Most v billiard-hockeyi šprtci a v air-hockeyi. V obou turnajích až na sporé výjimky nastoupili pouze místní hráči a hráčky.

Ve šprtci se podle předpokladů nejvíce dařilo zástupcům prvoligového BHC StarColor Most, kteří obsadili prvních pět míst. Zvítězil Ondřej Müller.

V kategorii starších žáků vyhrál Jan Matuščín, rovněž z BHC StarColor Most. Trofeje pro nejlepší v kategoriích ženy a mladší žáci si odnesli Šárka Jeníčková (Real Draci 18. ZŠ Most) a Ondřej Matura (Netopýři Most).

V air-hockeyové části Poháru SVČ Most vyhrál Jan Kusý z Black Sharks Most těsně před svým oddílovým spoluhráčem Lukášem Doležalem. Prvenství v kategorii žen patřilo Aleně Laštůvkové (Lejdýs Most). Výsledky Poháru SVČ Most:

Billiard-hockey šprtec – Český pohár, kat. ČP12: 1. Ondřej Müller, 2. Petr Henych, 3. Patrik Purket, 4. Michal Justra, 5. Dalibor Frýba (všichni BHC StarColor Most), 6. Pavel Alexandrov (Šprtmejkři Ostrava), 7. Jan Matuščín (BHC StarColor Most), 8. Lukáš Fedič (Praha), 9. Ondřej Matura (Netopýři Most), 10. Matyáš Vaníček (BHC StarColor Most), atd.

Air-hockey – Český pohár, kat. B: 1. Jan Kusý, 2. Lukáš Doležal, 3. Jiří Horák, 4. Jakub Doležal (všichni Black Sharks Most), 5. Alena Laštůvková (Lejdýs Most), 6. Karel Kraček (Most), 7. Jan Matuščín (SVČ Most), 8. Tereza Romanová, 9. Petr Kusý Jun. (Black Sharks Most), 10. Hana Kusá (Lejdýs Most), atd.