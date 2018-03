Hudební nářez na Benediktu – těšte se na texaské blues

Po velikonočním výprasku přijďte v úterý 3. dubna na Benďák na nářez hudební. WILL WILDE z anglického Brightonu přiveze kolekci zemitého texaského blues (Johnny Winter, Kenny Wayne Sheppard), prověřenou klasiku (Jimi Hendrix, John Lennon, Black Sabbath, Cream, ) a úpravy jazzových standardů pro královskou foukací harmoniku (Miles Davis, John Coltrane, Wayne Shorter). WILL WILDE patří mezi absolutní špičku současné anglické bluesrockové scény. Nenechte si to ujít.

A přijďte včas – minulý koncert (Dead Beatz) byl téměř vyprodaný.

Koncert: Will Wilde + The Bladderstones (Brighton, Anglie) (Will Wilde: foukačka, kytara, zpěv, Tomáš Frolík: kytara, zpěv, Johnny Judl: basa, zpěv, Michael Nosek: bubny)

Termín: úterý 3. dubna 2018 v 19.00 hod.

Místo konání: Benedikt Most (Rekreační 1048, Most) tel. 476 000 055, 602 105 555; www.benediktmost.cz

Vstupné: Kč 200