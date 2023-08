I při první pomoci nezapomeňte na svou bezpečnost

I při poskytování první pomoci, ať už se jedná o autonehodu či sportovní úraz, je nutné myslet v první řadě na vlastní bezpečí, upozorňují hlavní protagonisté pořadu Prokopni to a přidávají praktický tip pro úschovu rukavic.

V nejnovějším díle pořadu Prokopni to se Prokop s Prokopem zaměřují na stavy, se kterými si většina lidí sama neporadí a musí tak volat záchranku nebo vyrazit do nemocnice. Diváci tentokrát zjistí jak postupovat v případě, že si při práci s pilou amputují prst či jeho část, co dělat s vyraženým zubem nebo jak zastavit velké krvácení.

Cílem pořadu je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.