Informační systém se rozšíří i do autobusů a litvínovských tramvají

Novým informačním systémem budou vybaveny autobusy MHD v Mostě, systém se rozšíří i do Litvínova. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova tak díky dotaci dovybaví informačními světelnými tabulemi další část svého vozového parku a zastávky v Litvínově.

Kde se objeví nový informační systém: Most – Kahan Most – Rudolická Most – Nemocnice Most – Severografia Most – Čs. Mládeže Litvínov – Obchodní dům Litvínov – Poliklinika Litvínov – Technické služby Litvínov – Stadion Litvínov – U Dílen Litvínov – Citadela

Informační systém instaloval mostecký dopravce v loňském roce na mostecké tramvajové zastávky. V nejbližší době dopravce rozšíří informační systém ještě na autobusové linky MHD v Mostě a tramvajové zastávky v Litvínově. „Jde o projekt Informační systém II. spolufinancovaný EU, konkrétně z programu IROP, který navazuje na nedávno dokončený projekt Informační systém, který byl podpořen z ROP. Obě akce jsou v podstatě součástí jednoho projektu. Informačním systémem tak budou vybavena všechna vozidla,“ uvedl šéf Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský. Informační systém by se tak měl objevit na mosteckých autobusových zastávkách Kahan, Rudolická, Nemocnice a na tramvajových zastávkách Severografie a Čs. mládeže. V Litvínově pak budou cestující využívat informační systém na všech zastávkách tramvaje. Instalování informačního systému bude ale znamenat omezení v dopravě a výluky. „S omezením MHD se v projektu počítá, snahou však je co nejvíce výluky minimalizovat,“ připustil dále ředitel dopravního podniku. Díky informačnímu systému budou cestující informováni například o tom, za jak dlouho se který spoj objeví v daných stanicích apod. Informace budou získávat díky digitálním panelům, které budou umístěny na zastávkách.

V Mostě se zároveň v průběhu realizace IPRM instaloval informačního systém, zrekonstruovalo se kolejové křížení, zrekonstruovali se i zastávky na trase tramvajové linky č. 2, Most – Nádraží – Interspar. S opravou dalších zastávek v rámci rozšiřování infosystému se ale nepočítá. „Zastávek se projekt netýká, kromě instalace informačních tabulí a příslušné technologie,“ upřesnil dále Daniel Dunovský. Informační systém by se mohl instalovat ještě v letošním roce. Kdy přesně se ho ale cestující dočkají, zatím nelze přesně říci. „Od zahájení realizace projektu by měl být dokončený zhruba do půl roku. Nejprve však musí proběhnout veřejná soutěž na zhotovitele akce,“ připomněl ředitel Dunovský a ještě dodal: „Na fungování stávajícího informačního systému máme ze strany cestujících kladné odezvy. Věříme, že jeho doplněním i na další místa opět o něco rozšíříme naše služby a pohodlí pro cestující.“