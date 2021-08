Inspekce našla na Celiu nelegálně uložený odpad, hejtman Jan Schiller je v šoku!

Na skládce Celio našla Česká inspekce životního prostředí při nohlášené kontrole sudy se stopami úniku látek s vysokou koncentrací styrenu. Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller svolal mimořádnou Bezpečnostní radu Ústeckého kraje, aby se situací ve Skládkovém komplexu CELIO okamžitě zabývala.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem, provedla neohlášenou kontrolu Skládkového komplexu CELIO zaměřenou na provoz skládky nebezpečných odpadů. Na skládce objevila sudy se stopami úniku tmavě zbarvených viskózních kapalin. Z výsledků kontroly lze podle inspekce usuzovat, že provozovatel sudy umisťoval v několika řadách a zároveň vrstvách na sobě. V odebraných vzorcích se potvrzena vysoká koncentrace styrenu.

Uvedený stav podle inspektorů představuje závažné porušení provozního řádu skládky nebezpečného odpadu a nebezpečí závažného dopadu na životní prostředí a zdraví obyvatel. Česká inspekce životního prostředí proto vydala rozhodnutí o omezení provozu skládky nebezpečného odpadu a nařídila nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti provozu a omezení příjmu odpadu do zařízení. Poté, co inspekce nález oznámila, svolal hejtman Bezpečnostní radu Ústeckého kraje. „Jsem v šoku, že si společnost, která se zavázala k likvidaci ekologické zátěže z minulých let, dovolí vytvořit další takovou zátěž pro životní prostředí a dokonce svým chováním může ohrozit životy lidí, kteří by v případě požáru na skládce, která mimochodem zahořívá až podezřele často, zasahovali a nevěděli, jaké skryté nebezpečí na ně pod povrchem číhá,“ sdělil k tomuto tématu hejtman Jan Schiller.

Krajský úřad Ústeckého kraje provozovateli skládky určil opatření ke snížení rizika vzniku požáru na skládce komunálního odpadu, která je umístěna v těsné blízkosti skládky nebezpečného odpadu v areálu skládky Celio. Opatření spočívá zejména v omezení aktivní plochy skládky komunálního odpadu na nezbytné minimum. Dále krajský úřad zahájí s provozovatelem Celia řízení o opatření k nápravě. To znamená, že provozovatel musí odstranit nelegálně uložený odpadu ze skládky zneškodnit ho v souladu s právními předpisy.