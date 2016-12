Investoři budou mít v zóně Joseph zase vody dost

Do zóny Joseph mohou proudit další investoři. Městu se totiž podařilo ve spolupráci se Severočeskými vodovody a kanalizacemi vyřešit zásadní problém s dodávkami vody pro rozvojovou zónu Joseph.

Městu se povedlo vyjednat zkapacitnění vodovodního řadu za přijatelnější náklady. Místo desítek milionů korun tak radnice zaplatí nesrovnatelně méně. „Několik měsíců jsme řešili dost zásadní problém v rámci umisťování investorů ve strategické průmyslové zóně Joseph. O nedostatek zájemců jsme nouzi neměli, potíž byla v tom, že do zóny proudilo z vodovodního řadu méně vody, než by bylo zapotřebí. S investory, kteří tu jsou a kteří sem aktuálně půjdou, jsme měli kapacitu vyčerpanou, a tak jsme nemohli uspokojit další zájemce,“ sdělil mostecký primátor Jan Paparega. Zakopaný pes s nedostatkem vody spočíval v tom, že vodovodní řad, z něhož vede odbočka do Josephu, putuje až do zóny Triangle u Žatce. Zdejší investoři mají ale už uzavřené smlouvy s vodárnami, které jsou pro odběr vody výrazně nadhodnoceny oproti skutečnému odběru vody. „Nicméně tento odběr mají investoři z Trianglu se SČVaKem zasmluvněn a věc se musí respektovat. Vodovod, který vede do Triangle přes Velemyšleves, potřebuje v těchto místech velký výtlak. Po intenzivních jednáních se nakonec přišlo na technické řešení,“ sdělil primátor. Zkapacitnění by mělo vyřešit nové čerpadlo, které by se mělo v těchto místech umístit. „Výměnu čerpadla zaplatí Most. Je to však investice zanedbatelná oproti zkapacitnění vodovodního řadu, kterou bychom museli v opačném případě řešit se společností Severočeskou vodárenskou. Zkapacitněním se nám opět otevřou možnosti nadále jednat s investory a umisťovat je v zóně, a tím vytvářet i nová pracovní místa,“ pochvaloval si primátor a ještě zdůraznil: „Jednání se SČVaKem byla velmi korektní a jsem velmi rád, že nám vyšli vstříc.“ Podle vedení města by mělo k technickému řešení zkapacitnění vodovodu dojít v příštím roce. „Půjde jen o technickou výměnu, s níž bychom se chtěli vypořádat na začátku roku. Zájemců o zónu je dostatek. CZECHInvest se také snaží, aby přivedl investory sem k nám. Věřím, že se vše brzy znova rozeběhne,“ doufá Jan Paparega.