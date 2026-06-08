Ivana Turková oznámila kandidaturu na starostku města Litvínov

Kampaň do komunálních voleb o sobě začíná dávat pomalu, ale jistě vědět. Jako jedna z prvních litvínovských političek oznámila svou kandidaturu a jde přímo na dřeň. O křeslo starostky města Litvínov zabojuje Ivana Turková jako lídryně kandidátky Společně za Lepší Litvínov.
Ivana Turková není na politické scéně žádný nováček a bývá jí hodně silně slyšet zejména v litvínovském zastupitelstvu, jehož je součástí. V roce 2024 se dokonce stala jednoznačnou královnou skokanů krajských voleb. Z posledního šedesátého místa přeskočila téměř celou kandidátku na druhé místo za lídra. Zřejmě věděla co se sluší a patří – lídr je přece jenom lídr a ten už se nepřeskakuje. Více na: https://www.facebook.com/reel/1627555984996967