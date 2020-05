Jak dopadl průzkum bezpečí? Už se ví, co lidem v Mostě vadí a co je naopak v pořádku

Ředitel Městské policie Most představil výsledky průzkumu pocitu bezpečí a pocitové mapy města Mostu: Zapojilo se přes 800 občanů

V průběhu prosince 2019 měli obyvatelé města Mostu možnost vyplnit Průzkum pocitu bezpečí mosteckých občanů 2019 a Pocitovou mapu města Mostu. V obou případech se jedná o moderní nástroj pro zapojení místní veřejnosti do sběru informací, který pomůže přesně identifikovat, na co se má zaměřit město a městská policie, aby se občané cítili bezpečněji. Pocitová mapa pomůže přesně určit, na jakých místech a jak se obyvatelé cítí, a jaká místa by podle občanů potřebovala změnu.

Průzkum pocitu bezpečí v Mostě proběhl již potřetí. Mění se hlavní problémové oblasti každý rok nebo zůstávají stejné?

Zajímavé je, že výsledky vycházejí opakovaně, ve všech třech letech, velmi podobně. Občané například známkovali jednotlivé oblasti bezpečnosti jako ve škole na škále 1-5 a výsledky se liší pouze v řádech setin. Problémové okruhy zůstávají stejné. Známkou horší, než 3 hodnotili občané opakovaně bezpečnost v okolí zábavních podniků, v roce 2019 nejčastěji udávali problémy v okolí Kahanu. Nejhůře hodnocenou oblastí je tradičně bezpečnost v sociálně vyloučených lokalitách. Nejobávanější skupinou osob jsou pak drogově závislí.

Pocitová mapa umožnila přidávat podněty přímo do mapy města Mostu. Kde konkrétně se občané podle pocitové mapy necítí bezpečně?

Jedná se o lokality stovky, M. G. Dobnera, nádraží ČD, U Věžových domů, Javorová, okolí nákupního centra Kahan a sedmistovky, zejména park u bl. 709. Nově respondenti upozornili na okolí bloku 5 a věžový dům v ul. SNP. Do těchto lokalit právě rozšiřujeme kamerový systém o tři nové kamerové body. Na základě průzkumu budeme v roce 2020 instalovat tři nové kamerové body, které budou monitorovat nádraží, blok 518 a lokalitu v okolí Krymu.

Zjistili jste také nějaké pozitivní informace nebo zlepšení v pocitu bezpečí občanů města Mostu?

V porovnání s výsledky průzkumu z roku 2017 a 2018 došlo k nejvýraznějšímu zlepšení hodnocení bezpečnosti v parcích. Z toho jsme měli obrovskou radost, protože tento výsledek přišel až po více než dvou a půl letech, kdy jsme zaváděli různá opatření pro zvýšení pocitu bezpečí v parcích. Jednalo se např. o zesílení dohledu pěších hlídek strážníků a asistentů, instalaci kamer nebo prořezávky keřů, kam se ukrývaly problematické osoby a dělaly nepořádek. Jednali jsme také například s K-centrem a požadovali jsme, aby se jejich terénní pracovníci zaměřili na parky. Na Šibeníku pak pomohlo nové veřejné osvětlení a zejména otevření Funparku, který do parku přilákal návštěvníky. Zlepšení pocitu bezpečí zaznamenali občané také v parku u úřadu, který ožil po rekonstrukci v roce 2017. Potvrdilo se, že do parku, který lidé navštěvují, nechodí tolik problémových lidí a návštěvníci park v podstatě sami svojí přítomností chrání.

Pocit bezpečí podle odborníků zvyšují kamery městského kamerového dohledového systému. Je to tak podle vašeho průzkumu i u občanů v Mostě?

Ano, 58 % respondentů uvedlo, že se cítí v monitorovaných lokalitách bezpečněji. Jednou z našich priorit je rozšiřovat a modernizovat městský kamerový dohledový systém a umisťujeme každý rok minimálně 4 nové kamerové body do problematických míst. V roce v roce 2019 to bylo 5 kamerových bodů a v roce 2020 předpokládáme umístění dokonce 6 nových kamer. Lokality vybíráme právě na základě podnětů občanů, dále podle našich poznatků a ve spolupráci s Policií ČR.

Ptali jste se také na to, jak hodnotí veřejnost vaši práci. Jak občané hodnotili strážníky a asistenty prevence kriminality a městskou policii obecně?

Hodnocení práce strážníků se zlepšilo, v roce 2017 hodnotili respondenti práci městské policie průměrnou známkou 2,96 a v roce 2019 to bylo 2,63. Oproti drobným změnám v jiných oblastech je to výrazné zlepšení. Naopak hodnocení komunikace operátorů na lince 156 se v roce 2019 zhoršilo, budeme se tím zabývat a pracovat na zlepšení. Asistenty prevence kriminality hodnotí pozitivně zejména obyvatelé sociálně vyloučených lokalit. Obyvatelé klidnějších lokalit patří častěji mezi kritiky asistentů prevence. Pokračování projektů asistentů si přeje 77 % respondentů.

Plánuje městská policie v Mostě zaměstnávat asistenty prevence kriminality i v dalších letech, když to občané požadují?

Jednoznačně chceme pokračovat, jedná se o velmi účinnou formu prevence hlavně v sociálně vyloučených lokalitách a v centru. Díky asistentům máme také informace přímo z terénu, se kterými pak pracujeme. Dozvíme se v podstatě hned, když se objeví nějaké problémy, a můžeme na ně reagovat. V současné době máme schválený projekt na financování 8 asistentů od ledna 2021 a v hodnocení je žádost o dotaci na dalších 6 asistentů.

Jaké zajímavé podněty na zlepšení práce městské policie a bezpečnosti od občanů zaznívaly?

Respondenti požadovali, aby se strážníci zaměřili více na kontrolu popíjení alkoholu na veřejném prostranství, odkládání objemného odpadu a sběr injekčních stříkaček. Pro zvýšení bezpečnosti navrhovali zvýšení počtu strážníků, asistentů a kamer. Upozorňovali na zhoršující se situaci s pořádkem v okolí kontejnerů a navrhovali zvýšení počtu pracovníků technických služeb. Nově zazněl vícekrát požadavek na revizi veřejného osvětlení a zejména na zintenzivnění osvětlení v problémových lokalitách. Tyto informace samozřejmě předáme dál.

Respondenti měli možnost v pocitové mapě upozornit na zanedbaná místa ve městě, která by zasloužila obnovu. Jaká místa občané nejčastěji označili?

Nejčastěji respondenti označili park Střed, nádraží ČD a okolí kulturního domu Repre. Všechna tato místa mají projít v nejbližší době rekonstrukcí. Znamená to, že se vedení města podařilo vybrat takové rozvojové projekty, které veřejnost vítá. Další místa, která by si podle občanů zasloužila pozornost a obnovu v dalších letech, jsou park pod nemocnicí nebo lesopark Hrabák.

Občané také měli možnost upozornit na nebezpečné přechody nebo místa, kde je potřeba zlepšit veřejné osvětlení. Kde jsou podle nic nejvíce problematická místa?

Nejčastěji respondenti označili jako nebezpečné dva přechody v ul. Čsl. Armády u budovy gymnázia a přechod u Lidlu u kruhového objezdu. Také například upozornili, že zcela chybí přechod v ul. Jana Opletala u autobusové zastávky. Potřebu zlepšení veřejného osvětlení vnímají respondenti zejména v městských parcích a menších parčících u domů. Informace od občanů z pocitové mapy jsme předali odpovědným osobám a budou podrobeny další analýze. Poté budou využity při plánování rozvoje města, dopravních úprav přechodů a plánování úprav nebo budování veřejného osvětlení.

Kolik občanů se na konci roku 2019 do průzkumu pocitu bezpečí městské policie a pocitové mapy zapojilo?

Dohromady se zapojilo přes 800 respondentů. Chtěl bych všem občanům, kteří si udělali čas a vyplnili dotazník a pocitovou mapu, poděkovat. Práce městské policie je ve městech, jako je Most, složitější a některé aspekty života ve městě jsou složitější samozřejmě také pro občany. Jsem rád, že dokážeme s občany spojit síly a neskládáme ruce do klína. Na druhou stranu nám pocitová mapa ukázala, že je v Mostě spousta míst, kde se obyvatelé města cítí příjemně, a přibývají a ještě budou přibývat další podobná místa.

Jako příjemné prostředí respondenti označovali převážně místa se zelení a stromy, rozprostřená po celém městě, a volnočasové areály. V centru města se pak občané cítí příjemně na 1. náměstí, na Šibeníku a v oživeném a nově pojmenovaném Radničním parku.