Jak se vandruje přes poušť? Jak se jezdí přes prales? A jaké je to stanovat u místních ve vesnici? Dan za 252 dní zvládl cestu přes Evropu a 15 afrických zemí na kole z Plzně do jihoafrického království Lesotho. Promítání jespojené s besedou. Přijďte si poslechnout dnes, v úterý 19. listopadu od 18.15 hodin do kavárny The Most café v Mostě v Radniční ulici, jak těch 18.000 kilometrů ubíhalo.