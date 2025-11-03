Jak to vidí Milan Kožnar s hysterií kolem Mostecké slavnosti

Ještě jednou bych se chtěl vrátit k letošní Mostecké slavnosti a to po přečtení článku v Regionální média Mostecko pod titulkem Náklady na Mosteckou slavnost prudce rostou.
Shrnuto a podtrženo, Mostecká slavnost je pro některé rýpaly nákladná a v takovémto objemu zbytečná. Podle mého osobního názoru i názoru mosteckého zastupitele je základní otázka následující: zaslouží si naše město super slavnosti a nebo jen vesnickou lacinou tancovačku? Nejen podle mne, ale i podle nadšených ohlasů návštěvníků byla slavnost skvělá a v návštěvnosti opět trhala rekordy. Přišlo na ní 36 tisíc lidí! Mně osobně se velmi líbili jak účinkující, tak počet stánků, návštěvnost a především prezentace města v kraji a v celé republice. Jsem hrdý a rád, že jsou tyto slavnosti velké a že se město Most prezentuje akcemi tohoto typu. O městě Most se v naší republice konečně už nemluví jen jako o panelákovém šedém městě, kde je nejzajímavější zprávou jakékoliv televize vybydlený cikánský Chanov a vysoká míra nezaměstnaných. A nesouhlasná námitka, že se k nám na slavnost přijedou bavit z jiných měst? Vždyť to je právě to, co potřebujeme a chceme! Chceme ukázat všem, jak je zdejší město a kraj krásný a je to tu super! Návštěvníci, kterým se líbilo na slavnosti, se příště vrátí třeba na jezero Most. Tak vzniká z Mostu zajímavé turistické místo a turistická oblast, která s sebou přináší peníze do mosteckých prodejen, restaurací, kaváren, ubytovacích zařízení. Ruku na srdce, kdo by před deseti lety řekl, že naše město bude turisticky zajímavé? Já rozhodně ne a jsem moc rád, že se to u nás v Mostě takto mění. A to i díky velkolepé Mostecké slavnosti.
Milan Kožnar
Zastupitel Města Mostu za SMM