Jaké palivo je nejlepší pro zazimování veterána?

S koncem veteránské sezóny vyvstávají otázky, na co si dát přes zimu pozor u odstavených krasavců a jak skladovat zbylý benzin. Nejen na toto jsme se zeptali Ladislava Červeného, experta na kvalitu paliv společnosti ORLEN Benzina.

Jak dlouho mohou majitelé veteránů skladovat palivo, aniž by hrozilo jeho poškození?

Obecně platí, že pohonné hmoty nejsou určeny k dlouhodobé­mu skladování nebo uchovávání v nádrži či v kanystrech a jiných nádobách. Norma ČSN 65 6500 udává podmínky a doporučenou dobu použitelnosti pohonných látek. V běžných podmín­kách nelze po uplynutí tří měsíců od natankování pohonné hmoty garantovat její původní složení a vlastnosti z důvodu přítomnos­ti povinných biosložek. Na základě zkušeností víme, že pokud se naše paliva uchovávají v temném a teplotně stabilním prostředí, můžeme se spolehnout na jejich kvalitu i půl roku.

Můžete specifikovat konkrétní dobu?

Přesnou dobu, kdy by se s pa­livem nemělo nic stát, nelze přesně určit. Nicméně je jisté, že vysoká teplota a svě­telné záření urychlují polyme­raci biosložek, což může způsobit vznik pryskyřičných úsad, jež mohou částečně nebo zcela ucpat části palivového systému a vytvářet nerozpustné úsady na horkých površích motoru. Je důležité, aby paliva byla ošetřena příslušnými stabilizátory. Všechny naše paliva obsahují tyto stabilizátory ve formě aditiv. Je nutné poznamenat, že konkurenční levná paliva nemusí obsahovat stejná aditiva.

Co když chcete provést poslední jízdu s veteránem na podzim? Měli byste natankovat co nejméně benzínu na zimu?

Obecně bych rád řidiče, kteří mají ve zvyku jezdit na tvz. „hladové oko“, upozornil na důležitou věc. Zvláště v podzimních a zimních měsících při přejezdech z chladného do teplého prostředí může dojít ke kondenzaci vzdušné vlhkosti na stěnách nádrže, pokud je nádrž téměř prázdná. Ta následně stéká do paliva a postup­ně se usazuje u dna nádrže. Nejčastěji se to stává, když veterán stráví noc v vyhřívané garáži. Proto doporučuji udržovat nádrž stále co nejplnější. Čím méně vzduchu je ve stěnách nádrže, tím nižší je riziko této kondenzace. Je třeba si uvědomit, že kondenzace je přirozeným jevem, který nelze zcela vyloučit, i když používáte prémiová paliva. Nicméně paliva s vysokým obsahem aditiv si lépe poradí s případnou vodou a jejími škodlivými účinky než standardní benzíny.

Takže pro veterány byste doporučil spíše prémiová než standardní paliva?

Zvláště u veteránů bych jednoznačně volil prémiová paliva. Standardní 95oktanové benzíny totiž obsahují biolíh, který má tendenci vázat vzdušnou vlhkost. Pokud biolíh naváže příliš mnoho vody, směs vody a biolihu se oddělí od benzínu a usadí se na dně nádrže. Po delším odstavení vozidla může dojít k tomu, že při pokusu o nastartování se do válce motoru nasaje tato nevhodná směs, která špatně hoří a může způsobit problémy, včetně kuckání nebo zhasínání motoru. Existuje i závislost mezi oddělenou vodou a teplotou. Pokud klesne teplota benzínu, zejména v zimě, klesne také rozpustnost vody a ta se znovu usadí v benzínu. Vyšší koncentrace biolihu může také „vymývat“ změkčovadla v hadičkách palivového systému, což může vést k jejich tvrdnutí a praskání.

Jaký benzin byste tedy doporučil pro zimní uložení veteránů?

Bezpečnou volbou pro zimní uložení veteránských vozů je náš prémiový benzin Verva 100, který standardně neobsahuje biolíh, ale je založen na bázi ETBE (ethyl-terc-butylether). Tento benzín obsahuje nadstandardní dávku stabilizátorů, což zvyšuje jeho skladovatelnost. Má také nízký obsah olefinů, což pomáhá zabránit tvorbě pryskyřičných usazenin. Mezi našimi zákazníky jsou i majitelé veteránů předválečného období, a Verva 100 je pro ně nejlepším řešením.