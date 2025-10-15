Jan Burian se 18. října vrací do litvínovské Ponorky

Pražský písničkář, spisovatel, dokumentarista, ale hlavně zpívající básník Jan Burian se po více než dvou letech vrací v sobotu 18. října do Hudebního klubu Ponorka – Litvínov.
Těšit se jako vždy při jeho vystoupeních můžete jak na písničky tak na poutavá vyprávění.
Přijďte si užít „jedinečnou směsici klasických hitů i novinek plnou emocí a příběhů. Jan Burian, známý svým vtipem a hlubokými texty, vytvoří atmosféru, kde se hudba spojí s osobními vzpomínkami“. Nepropásněte příležitost zažít Jana Buriana zblízka.
Klub má v sobotu otevřeno už od 18:00 a začátek vystoupení JAN BURIAN v Litvínově je naplánován na 20:20.