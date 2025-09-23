Jana Paulová přiveze 24. září do Citadely Josefa Dvořáka

Litvínovská Citadela zve 24. září od 18 hodin na besedu s herečkou Janou Paulovou a jejím hostem Josefem Dvořákem.
Jana Paulová ve svém improvizovaném večeru navazuje na úspěšnou knížku Jak běžet do kopce a s humorem jí vlastním vypráví o svých cestách životních i těch skutečných. Jejím hostem bude známý herec a kolega Josef Dvořák. Publikum se stává svými dotazy součástí představení, které se tak odvíjí pokaždé jinak. Neopakovatelný večer s oblíbenými herci, které poznáte tak, jak by se vám to z obrazovek, filmového plátna nebo divadelního ztvárnění nikdy nepodařilo.
Vstupenky za 200 Kč jsou k zakoupení v pokladně Citadely nebo v síti Ticketportal, s možností rezervace on-line nebo telefonicky na 476 111 487.