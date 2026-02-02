Jana Zudová: Most bude žádat kraj o dotaci na opravu anděla a libkovických kaplí

Město Most se uchází o podporu z dotačních programů Ústeckého kraje pro rok 2026. O jaké projekty se jedná?
Odpovídá Jana Falterová Zudová radní města Mostu pro oblast dotací
Na posledním lednovém jednání rady města jsme se shodli na podání celkem tří žádostí o dotace z programů Ústeckého kraje, konkrétně z oblast kultury a památkové péče.
Z programu Podpora regionální kulturní činnosti na rok 2026 bychom rádi získali prostředky na pořádání Mostecké slavnosti, která dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější kulturní události ve městě. Maximální možná výše dotace je 200 tisíc korun a my bychom tuto částku rádi získali.
Z programu na záchranu a obnovu kulturních památek budeme žádat o podporu na dva projekty. Jedná se o restaurování sochy anděla z městského hřbitova. Původně socha stávala u kaple na návsi bývalé obce Velebudice, odkud byla pravděpodobně v první polovině 70. let minulého století přemístěna na mostecký hřbitov. V současnosti už z ní zbylo jen torzo, které putovalo do dílny restaurátora, který celkovou obnovu této vzácné památky. Celkové náklady na restaurování se pohybují ve výši přesahující 300 tisíc korun, město žádá o dotaci ve výši 183 tisíc korun. Restaurovaná památka by se následně měla vrátit zpět na městský hřbitov, ale na vhodnější místo – vedle vsypové loučky.
Ze stejného programu žádáme o prostředky na obnovu dvou výklenkových kaplí. Z původních sedmi výklenkových kaplí, které stály u cesty z Libkovic do Mariánských Radčic se dochovaly čtyři, které jsou dnes umístěny v naší městské části Vtelno. Obnova dvou z nich by měla vyjít na zhruba 1,2 milionu korun, Ústecký kraj žádáme o dotaci ve výši 722 tisíc korun. Město Most se snaží sledovat co největší počet dotačních programů, které se otevírají a žádat o podporu i na další projekty.