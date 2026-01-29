Jarní prázdniny s litvínovským Smajlíkem Po stopách Yettiho

Smajlík – Středisko volného času Litvínov přichází se skvělým tipem na prázdninovou zábavu. Děti se mohou vydat po stopách tajemného Yettiho, vyplnit pracovní list a zapojit se do soutěže.
Trasa povede kusem Litvínova, děti budou hledat stopy, luštit úkoly a postupně odhalovat indicie vedoucí k samotnému Yettimu. Pracovní list pomůže sledovat postup a zaznamenat všechny objevy. Pokud se děti zapojí do soutěže, mohou navíc vyhrát jednu z deseti cen.
Pokud jsou děti o jarních prázdninách mimo město, nevadí! Yettiho mohou stopovat ještě týden po nich. Tak neváhejte, sbalte tužku, pracovní list, mobil s datovým připojením a čtečkou QR kódů a vydejte se za dobrodružstvím, které zpestří den.