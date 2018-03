Jarní prázdniny v Jaklíku ve znamení digitálního detoxu

Jarní prázdniny si děti z Jaklíku užily naplno. První den se pustily do výroby korálkových náramku. Už druhý den byl ale mnohem akčnější. V knihovně pro ně byla připravena hra Únik z knihovny, kdy měly děti přesně devadesát minut na to, aby podle indicií našly cestu z knihovny ven. „Nepovedlo se to ani jednomu týmu. Únik z knihovny v Litvínově je skvělá forma hry, jak ověříme, zda děti dokážou spolupracovat, soustředěně pracovat na jednom úkolu, prosadí se děti, které umí komunikovat, jsou pečlivé, nápadité. Děti se skvěle bavily. Čas strávený v knihovně jsme věnovaly samozřejmě také knihám a časopisům, hrám, malé děti využily balanční dráhu, prozkoumaly jsme spoustu zajímavých věcí, které v knihovně mají. Malé děti jsme učili nakupovat v jiných obchodech než ve večerkách, hodně jsme počítali a nacvičovali jsme si bezpečné cesty po Litvínově,“ říká Michaela Hejčová. Týž den se děti ještě podívaly na výstavu do zámku Valdštejnů. Středa byla dnem bez informačních technologií. Takový digitální detox. „Děti se musely obejít bez všech informačních technologií. Největší absťák pociťovaly děti, které jsou zvyklé poslouchat písničky, ostatním to ale nevadilo. Hrály jsme si tak, jak už se bavili naše babičky a rodiče. Od obyčejných her, hlavolamů, pexes a karetních her i kreslení po dramatické Člověče nezlob se a Dostihy a sázky. Odpoledne jsme se vypravili na Nové Záluží v nově napadaném sněhu. Cílem bylo zopakovat si a malé děti naučit základům první pomoci. Zlomená noha, podvrtnutý kotník, mdloby. V rámci digitálního detoxu nesměly děti použít mobil a pro pomoc musely doběhnout za nejbližším dospělým člověkem. Hlavní téma bylo ale varování: POZOR! NEVSTUPUJTE NA LED. Přestože pár dní před prázdninami mrzlo hodně, ve středu už se na vodní plochy nesmělo. Důležitá pro nás tedy byla záchrana tonoucího v ledové vodě a ošetření omrzlin,“ pospala další aktivity Michaela Hejčová. Čtvrtek byl Mezinárodní den žen, děti tedy vyráběly dárek pro své maminky, kluci si zahráli fotbalové utkání. „O jarní prázdniny jsme využívali asistentky prevence kriminality, doprovázely nás a pomáhaly na výpravách. Do Jaklíku chodily děti tak jako obvykle, přidaly se k nám ale i ty, které navštěvují družinu nebo školní klub. Fotbal si s chutí zahrálo 15 kluků, do knihovny nás jelo 17. Každý den bylo v Jaklíku víc než 15 dětí. Prázdniny jsme si užili,“ uzavřela preventistka.