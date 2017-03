Jeden kraj – tři různá ZOO, do prodeje půjde hned tisíc vstupenek

Od 1. dubna letošního roku bude opět pokračovat společný projekt Ústeckého kraje a tří zoologických zahrad, které se na jeho území nacházejí – Podkrušnohorského parku Chomutov, Zoo Děčín a Zoo Ústí nad Labem. Stejně jako v loňském roce budou mít návštěvníci možnost zakoupit si za zvýhodněnou cenu společnou vstupenku a během letní sezóny navštívit všechny tři turisticky oblíbené objekty. Tím, že každá zoo má jiný charakter, chová jiná zvířata a má jinou nabídku aktivit, bude návštěva specifická a jedinečná. Navíc, co se týče vzdálenosti, jsou pro obyvatele Ústeckého kraje všechny tři zoo dobře dostupné, takže tento tip na výlet lze pohodlně využít.

„Hlavní výhodou společné vstupenky je její cena. V rámci tohoto projektu vyjde o desítky korun levněji než běžné vstupné, pro dospělého to bude 260 korun a pro děti je to 140 korun. Jsme velmi rádi, že můžeme podpořit akci, kde se dokázaly domluvit hned tři zoo a připravit zajímavých program nejen pro rodiny s dětmi,“ uvedl radní Ústeckého kraje pro oblast cestovního ruchu Zdeněk Matouš. Nabídka vstupenek je ovšem omezená a v oběhu je jen 1000 kusů, které si návštěvníci nemohou zakoupit jinde než v pokladnách příslušných zoologických zahrad. Při nákupu a návštěvě každé zoo získá majitel dárek v podobě magnetky. Její motiv (zvíře) je v každé zoo jiný, ale grafické provedení je stejné, takže vlastně půjde o originální sérii. Společná vstupenka má zároveň podobu pohlednice, kterou lze pak poslat poštou. Kromě toho při návštěvě každé zoo získá příchozí na vstupenku razítko, a pokud se mu podaří navštívit všechny tři zahrady do 31. října 2017, bude zařazen do slosování o ceny. Hlavní výhrou bude víkendový pobyt.

V loňském roce se od června do října podařilo navštívit všechny tři zoo 176 účastníkům, kteří se tak zařadili do slosování o hlavní cenu – vyhlídkový let z letiště v Roudnici nad Labem. Losování proběhlo při ukončení a zhodnocení pilotního projektu 14. listopadu 2016 na půdě Krajského úřadu Ústeckého kraje. Slavnostní předání cen se uskutečnilo v ústecké zoologické zahradě, kde byl zároveň představen další ročník. Tři vylosovaní výherci z Děčína, Lenešic a Ústí nad Labem obdrželi dárky z každé zoo a od Ústeckého kraj na vskutku originálním místě – přímo ve výběhu slonů za dozoru jeho dvou obyvatelek, Kaly a Delhi J.

Celou kampaň opět podpoří Ústecký kraj na svém turistickém portále Brána do Čech. Logo projektu, který propaguje čtyři destinační regiony kraje, se bude opět objevovat na všech materiálech i na vstupenkách.

Co možná nevíte…

Zoopark Chomutov je největší českou zoologickou zahradou. V prostorných přírodních výbězích a expozicích chová více než 160 druhů zvířat Eurasie. Jedinečný zážitek z blízkého setkání se zvířaty nabízí unikátní areál Eurosafari. Projížďku Safari expresem do bezprostřední blízkosti zubrů, koní Převalského, muflonů či jelenů je možné absolvovat i ve večerních hodinách. Když se malí návštěvníci vyřádí na atrakcích, v lanovém centru a na Dětské Zoo, mohou si odpočinout na statku domácích zvířat nebo při projížďce Lokálkou Amálkou.

Zoologická zahrada Děčín patří co do velikosti k menším českým zoologickým zahradám, hospodaří na zhruba 6 hektarech plochy v příjemném prostředí lesoparku na Pastýřské stěně. Zaměřuje se na chov ohrožených a méně známých druhů zvířat. Na jednom místě tu máte možnost poznat téměř 400 zvířat ve 150 druzích. Největší chloubou jsou medvědi grizzly, jejichž chovu se Zoo Děčín věnuje jako jediná česká zoologická zahrada, a to již od roku 1983. Od roku 2006 patří k zoologické zahradě také oddělená expozice v centru města Děčína s názvem Expozice Rajské ostrovy.

Zoologická zahrada Ústí nad Labem vznikla ze soukromé ptačí rezervace, kterou v roce 1908 založil ústecký obchodník a vášnivý ornitolog Dr. Heinrich Lumpe. Je umístěna v přírodním areálu na úpatí Mariánské skály na ploše 26 ha. Najdete zde unikátní kolekci zvířat z celého světa ve více než 200 druzích. Je vhodná jako cíl návštěvy zejména pro rodiny s dětmi, nabízí aktivní odpočinek, relaxaci i poučení.