Jednání k opakovaným požárům ve skládkovém komplexu CELIO a.s.

Na základě podnětu vedení a bezpečnostních rad měst Mostu a Litvínova svolal Ústecký kraj pracovní jednání zaměřené na opakované požáry ve skládkovém komplexu společnosti CELIO a.s. Setkání se zúčastnili zástupci dotčených měst, státní správy a složek integrovaného záchranného systému.
Cílem jednání bylo vyhodnotit aktuální situaci, vyměnit si informace mezi jednotlivými institucemi a projednat další kroky vedoucí ke zlepšení stavu a minimalizaci rizik do budoucna.
Za Ústecký kraj a obě města se jednání účastnili členové jejich vedení, včetně hejtmana Richarda Brabce, primátora Mostu Marka Hrvola a starostky Litvínova Kamily Bláhové. Mezi dalšími účastníky byli zástupci Hasičského záchranného sboru, Policie ČR, České inspekce životního prostředí a příslušných správních úřadů.
„Opakované požáry ve skládkovém areálu CELIO vzbuzují oprávněné obavy veřejnosti. Obyvatelé Mostecka a Litvínovska, ale nejen oni mají samozřejmě právo na odpovědi na své dotazy a na ujištění, že se dělá maximum pro jejich bezpečí a ochranu zdraví a životního prostředí,“ uvedl hejtman Richard Brabec.
Na jednání zazněly konkrétní poznatky jednotlivých institucí a rámce jejich kompetencí. Krajský úřad Ústeckého kraje informoval, že aktuálně vede se společností CELIO a.s. správní řízení o uložení opatření k nápravě. Cílem tohoto řízení je snížit riziko vzniku dalších požárů a zajistit odpovídající preventivní opatření.
Významná část diskuse se zaměřila také na dopady požárů na kvalitu ovzduší. Účastníci se shodli, že je nezbytné mít k dispozici přesná a objektivní data, která umožní kvalifikované posouzení případného zatížení ovzduší škodlivými látkami. Byla proto dohodnuta prověrka možností cíleného měření vybraných škodlivin v okolí skládky.
„Vnímám obavy občanů našeho města ve vztahu ke skládce a musím říci, že vývoj v posledních měsících i letech je pro nás nepřijatelný. Pevně věříme, že všechny dotčené orgány učiní maximum potřebných opatření k zajištění bezpečného provozu této skládky,“ zdůraznil primátor města Mostu Marek Hrvol.
Závěry jednání poslouží jako podklad pro další postup a případná navazující opatření. Města Most a Litvínov, Ústecký kraj i další zapojené subjekty budou situaci nadále pečlivě sledovat a v rámci svých pravomocí činit veškeré kroky vedoucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochraně životního prostředí.