Jesle v Mostě postupně nahradí dětské skupiny

Od 1. září 2026 ukončí svůj provoz jesle v ulici Fr. Malíka 973. Péče o děti do tří let věku se přesune do dětských skupin při 3. mateřské škole v Mostě.
Nejde o rušení ani omezení poskytované služby, ale o její sjednocení pod školské zařízení, které má přispět k větší stabilitě systému. Podle náměstkyně primátora Mostu Markéty Staré se navíc navýší kapacity poskytované péče na 58 míst. „Tento krok je součástí dlouhodobé transformace jeslí na dětské skupiny. Cílem je sjednotit péči o nejmenší děti pod systém mateřských škol a dětských skupin, který lépe odpovídá současným legislativním i finančním podmínkám,“ říká Markéta Stará a dodává: „Jesle jako samostatný typ zařízení postupně nahrazujeme dětskými skupinami a mateřskými školami. Tento model je dlouhodobě udržitelnější, stabilnější, lépe financovaný a umožňuje vytvářet více míst pro děti.“
Rodiče se nemusejí bát o místo
Dostupnost péče o děti zůstane zachována. Pro školní rok 2026/2027 bude mít město připraveno celkem 58 míst v dětských skupinách při 3. mateřské škole, a to na odloučených pracovištích v ulicích A. Sochora a Hutnická. Dosud byla kapacita 53 míst. „Rodiče zároveň nepřijdou o možnost umístit své dítě do vybraných tříd mateřských škol. Přibližně 40 míst je určeno pro děti mladší tří let v rámci odloučených pracovišť v ulicích Albrechtická, U Cáchovny a Růžová. Právě pracoviště v ulici Růžová, které se nachází v bezprostřední blízkosti tzv. Malíkovky, má třídy přizpůsobené pro nejmenší děti. Děti starší tří let budou přijímány do mateřských škol standardním způsobem,“ vysvětluje náměstkyně.
V objektu v ulici Fr. Malíka 973 zůstane i nadále plně zachován provoz Denního dětského rehabilitačního stacionáře pro děti ve věku od 1 do 17 let, centra léčebné rehabilitace pro děti od narození do 18 let a další služby Městské správy sociálních služeb. Prostory uvolněné po ukončení provozu jeslí využijí mimo jiné terénní pracovníci pečovatelské služby. „Zřízení dětské skupiny přímo v této budově by si vyžádalo rozsáhlé stavební úpravy vzhledem k přísným technickým a protipožárním předpisům a znamenalo by dlouhodobé omezení stávajícího provozu
,“ dolňuje náměskyně a rodičům vzkazuje: „
Pro rodiče je důležité, že se nemění ani výše úhrady. Měsíční poplatek za umístění dítěte v dětské skupině zůstává 1 500 korun, tedy ve stejné výši jako dosud v jeslích. Zápisy do dětských skupin proběhnou společně se zápisy do mateřských škol ve dnech 16. a 17. března 2026.“