Ještě jste neviděli představení DUCH v mosteckém divadle? Máte 3. června poslední příležitost!

Mostecké divadlo uvede 3. června od 19 hodin poslední představení skvělého muzikálu DUCH. Vstupenky jsou ještě v prodeji, tak neváhejte. Duch v mosteckém podání kutečně stojí zato.

Americký muzikál Duch vychází ze stejnojmenného filmu režiséra Jerryho Zuckera a scenáristy Bruce Joela Rubina z roku 1990. Hlavní role ztvárnily tehdejší hollywoodské hvězdy Patrick Swayze a Demi Mooreová.

Muzikálová verze mosteckého divadla v režii Romana Meluzína zachovává původní děj filmu a kombinuje milostný příběh s komediálními i dramatickými situacemi. Mostecké divadlo je v pořadí teprve třetím divadlem v České republice, které muzikál Duch uvede. V české premiéře ho v roce 2014 uvedlo Městské divadlo v Brně a o čtyři roky později jej uvedlo Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Role hlavních představitelů na mosteckém jevišti ztvární Karolína Herzinová a hostující Martin Hubeňák s Kateřinou Herčíkovou. Dále

hrají: Tadeáš Horehleď, Jan Burda, Vít Herzina, Eliška Matzkeová, Michaela Krausová, Veronika Týcová, a Jakub Dostál. Company: Ráchel Borovská, Pavlína Černá, Tereza Drábková,

Tereza Kuželková, Eliška Lešáková, Lucie Rousová, Michaela Srbová, Kristýna Synková,

Pavel Čirip, Jan Holštajn, Lukáš Kofroň, Lukáš Komínek a Jan Vozáb. Herecké zkoušky jsou velmi náročné jak po choreografické, tak i po pěvecké stránce. Herci budou tančit a zpívat s živou kapelou na jevišti.

O čem Duch je?

Bankovní úředník Sam a umělkyně Molly se přestěhují do svého nového newyorského bytu. Začínají společný život. Jsou zamilovaní, bydlí v jednom z nejúžasnějších měst na světě a chtějí se vzít. Jenže do jejich idylického života vstoupí tragédie. Sam je při nešťastném incidentu zastřelen. A v ten moment se ve zdánlivě obyčejném příběhu objeví nadpřirozené skutečnosti. Samův duch (duše) totiž zůstává na zemi, neboť nenalezne klid, dokud neobjasní Samovu nespravedlivou smrt. Samovo úmrtí totiž nebylo tak náhodné, jak by se mohlo zpočátku zdát. Samův duch komunikuje s okolím prostřednictvím „média“ a šarlatánky Mae. Ve filmu ji hrála Whoopi Goldbergová a za roli dostalaOscara. Oscara získal i scénář.