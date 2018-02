Ještě pár dní můžete hlasovat pro Rákosníčkovo hřiště

Až do 28. 2. 2018 můžete hlasovat a zajistit pro město Most vybudování Rákosníčkova hřiště.

Jak hlasovat?

Každý hlasující může během doby konání hlasování vyplnit maximálně jeden webový formulář na webových stránkách za jeden den a vyplnit maximálně jeden hlasovací formulář prostřednictvím facebookové aplikace za jeden den. Při využití těchto dvou možností hlasování může tedy každý hlasující poslat celkem maximálně dva své hlasy za jeden den. Navíc se můžete zapojit i do soutěže o ceny. Na webových stránkách projektu bude možné sledovat průběžné výsledky, které budou pravidelně aktualizovány k 16. hodině. Zapojte se do hlasování i vy! Podmínkou k vybudování Rákosníčkova hřiště je získat nejvíce hlasů v kategorii pro naše město Most.

Kde hlasovat?

Hlasovat můžete na webových stránkách projektu Rákosníčkova hřiště nebo na facebooku Lidl Česká republika.

A protože už v Mostě máme dvě prodejny Lidl, doporučujeme hlasovat pro tu v ulici Velebudická, která má už více hlasů.