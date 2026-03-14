Jezero Most bylo v otázce oblíbené soutěže Na lovu

Jezero Most se opět objevilo v televizi. Tentokrát jako soutěžní otázka v pořadu Na lovu v TV NOVA.
Pokud tipujete „C“, stejně jako soutěžící, tipujete správně. Rekord v počtu otužilců na jezeře Most padl 1. března 2025. Ten den se do ledové vody ponořilo 2 461 lidí najednou, což vytvořilo světový rekord v počtu otužilců ve vodě v jeden okamžik. Účastníci museli být jen v plavkách, museli být ponořeni minimálně po pás, ve vodě museli vydržet alespoň 1 minutu a teplota vody musela být pod 10 °C. Akci zorganizoval český freediver David Vencl, který chtěl překonat předchozí rekord z Polska 1 799 lidí. To se v Mostě podařilo s velkou rezervou.
Světový rekord jezera Most drželo do 13. prosince 205, kdy ho překonali otužilci na pláži Ølberg Beach u města Sola v Norsku. Do studené vody vstoupilo 3 134 lidí najednou. Akci uspořádala norská plavecká skupina Badeglede a účastníci museli stejně jako v Mostě stát minimálně po pás ve vodě pod 10 °C alespoň 1 minutu, aby byli započítáni do rekordu. Organizátor mostecké akce otužilec David Vencl je odhodlaný vzít si rekord zpět. „Něco s grémiem nejpovolanějších máme vymyšlené, ale cesta bude ještě dlouhá,“ říká David Vencl.