Jezero Most je jedno z nejčistčích jezer v Česku, stará se o něj sama příroda

Věděli jste, že jezero Most není dopouštěno z říční vody, ale z vyčištěné vody z uhelného dolu? Nedaleko Mostu, v Mariánských Radčicích, funguje unikátní biologická kořenová čistírna. Postavil ji státní podnik Palivový kombinát Ústí nad Labem (dnes Diamo). Na 2,5 hektarech čistí zařízení vodu ze zatopeného hlubinného dolu Kohinoor a vypouští ji dál do místních potoků a do jezera Most.
Co to znamená v praxi? Čištění probíhá čistě přírodní cestou bez jakékoliv chemie. Hlavní práci odvádějí kořeny specifických vodních rostlin a mikroorganismy. Původní důlní voda z lomu Bílina se mění v průzračnou vodu, která napájí jezero. Výsledkem je jedno z nejčistších jezer v Česku! Biologická čistička byla jako projekt oceněna Zvláštní cenou za ekologický přínos v rámci Ceny Inženýrské komory 2022.