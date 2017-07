Ježíšek na náměstí dostane novou hlavu

Morový sloup, který se nachází na mosteckém 1. náměstí, se bude restaurovat. Sanace sloupu se bude týkat i sousoší. Konkrétně postavy Jezulátka, kterému restaurátor vytvoří novou hlavu.

Barokní pískovcový sloup na 1. náměstí v Mostě zasvěcený sv. Anně Samotřetí pochází z roku 1681 a vytvořil ho italský sochař Pietro de Toscana. Morový sloup má připomínat více než jedenáct set obětí nákazy moru z roku 1680. Sloup už je ve velmi špatném stavu, včetně sousoší, a tak se jej radnice rozhodla nechat opravit. Odborné sanace se ujme restaurátor Radomil Šolc.

„Na restaurování se nám podařilo získat dotaci 284 tisíc korun z Ústeckého kraje. Zbývajícími zhruba 135 tisíci korunami přispějeme z rozpočtu města,“ informovala náměstkyně primátora Markéta Stará.

Vedle sv. Anny Samotřetí s Ježíškem a Pannou Marií v náručí, která je na vrcholu sloupu, tvoří sousoší ještě čtyři plastiky ochránců proti moru, sv. Rosalii Palermskou, sv. Anežku Římskou, sv. Šebestiána a sv. Rocha.

Sloup už se očistil a restaurování tak už nic nestojí v cestě. „Předpokládali jsme, že bude třeba zhotovit novou hlavu svaté Anny. Při prozkoumání jsme ale přišli na to, že hlava, ač není původní, je v pořádku. Svým výtvarným pojetím zapadá do rázu celého díla,“ informoval tiskový mluvčí města Petr Baraňák. Zato nezdařilá je Ježíškova tvář. Restaurátor proto navrhl udělat novou hlavu Ježíše. „Hlava Ježíška se vytvoří vzhledem k hlavě sochy Panny Marie v dětském věku, která je jediná zachována v originálním stavu. Kromě toho bude ještě nutné zhotovit plastické doplňky chybějících partií kamene, spárování z umělého kamene, lokální barevné úpravy z umělého pískovce, chybějící svatozář sousoší sv. Anny a případných šípů v těle sv. Šebestiána,“ vyjmenoval další úpravy mluvčí. Pak už zbude jen provést celkový konzervační nástřik vodoodpudivým prostředkem. „Práce budou hotovy do konce října letošního roku,“ podotkl dále Petr Baraňák.

Sloup se původně nacházel ve starém Mostě, v roce 1976 bylo sousoší rozebráno a umístěno na dvoře fary v Českých Zlatníkách. Roku 1988 bylo instalováno k přesunutému kostelu. O jeho přemístění na mostecké 1. náměstí se rozhodlo v roce 1998.