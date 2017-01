Jiří Biolek: Nemohu přihlížet praktikám, které ohrožují svobodu a demokracii

Jiří Biolek oznámil dnes svou kandidaturu do Senátu za STAN. Do voleb jde s jinými prioritami než do těch zmařených v loňském roce. Letos se rozhodl, že je pro něj nejdůležitější boj o právo a demokracii.

Původně STAN váhal, zda svého kandidáta do voleb do Senátu opět postaví. Byl to ale právě Jiří Biolek, která STAN přesvědčil, že nyní nemůže volby vzdát. „Především kvůli tomu, co se dělo v Mostě při minulých volbách. Z rozsudků Krajského soudu v Ústí nad Labem a Nejvyššího správného soudu vyplývá, výsledky voleb zatemnilo porušení zákona. Došlo k flagrantnímu porušování principů a pravidel vnitrostranické demokracie hnutí Severočeši, ale zejména volebního zákona a listiny základních práv a svobod. Alena Dernerová, jako kandidátka za hnutí Severočeši, neměla být zaregistrována. Takovým praktikám, které bezostyšně ohrožují svobodu, demokracii a víru občanů v právní stát nelze mlčky přihlížet a jen v soukromí remcat a nadávat. Proto jsem se rozhodl v opakovaných volbách do Senátu znovu kandidovat,“ prohlásil Jiří Biolek a důrazně vyzval Alenu Dernerovou, aby přijala osobní odpovědnost za zmaření podzimních voleb a zvážila svou účast v opakovaných volbách. STAN v současné době zvažuje, zda bude žádat náhradu nákladů na zmařené volby. Do podzimních voleb vložila strana 300 tisíc korun. Litvínov vyšlo podzimní kolo senátních voleb na milión korun, Most na dva milióny korun.