Jiří Šlégr: „Letošní sezona bude poučením. Chceme hráče, kteří se budou prát o led“

Před sezonou jste vyhlásili útok na postup do play off a poměrně jste posílili, výsledky se přesto nedostavily. Co příští rok plánujete udělat jinak, aby se to neopakovalo?

Myslím, že ta rovnice je poměrně jednoduchá. Nabrali jsme dost kvalitních a zkušených hráčů, kteří bohužel nepřinesli do týmu to, co jsme předpokládali. To byla především produktivita, ale i osobní zodpovědnost zkušených hráčů vzít to v určitých fázích na sebe. Myslím, že ani není zapotřebí je jmenovat, protože každý z nich moc dobře ví, co odvedl nebo neodvedl. Pro nás je to taková zkušenost, že už se touhle cestou nebudeme vydávat. Budeme snažit přivést bruslivé hráče, kteří budou ochotní se poprat o každý kousek ledu. Když se koukám třeba na Karlovy Vary, které hrály velice bruslivý hokej, a proto také byly v tabulce tam, kde byly. To je dneska trend, my bychom se měli vydat podobnou cestou.

O Litvínovu se říkalo, že hráči mají přílišnou pohodu a nedodržují životosprávu. Jak jste to vnímal?

Samozřejmě se to ke mně doneslo. Taky jsem hrál hokej a nechce se mi věřit, že by hráči nějak extrémně porušovali životosprávu. Že se to někomu stalo, o to vím. Vyvodili jsme z toho patřičná opatření. Myslím, že je zapotřebí sem přivést takového trenéra, který bude mít přirozený respekt a hráče přesvědčí přistupovat ke všemu profesionálně. Bez profesionálního přístupu, jak na ledě, tak mimo led, nelze očekávat úspěch. Je to o hráčích, aby si sáhli do svědomí, kdo co dělá ve svém volném čase.

Plánujete do A-týmu zařadit více mladých hráčů?

Chtěli jsme to udělat už v letošní sezoně, ale bohužel jsme se dostali do situace, kdy jsme hráli neustále v dolních patrech tabulky. Takže pro to úplně příležitost nebyla. Jsme rádi, že jsme mohli dát šanci alespoň Honzovi Myšákovi, který si myslím, že se i díky tomu dostal na mistrovství světa juniorů a musím říct, že tam byl dost vidět, aspoň z mého pohledu. V tomhle ohledu je to pozitivní zpráva, že aspoň jeden hráč se takhle povedl. Po novém roce jsme ho pustili do Kanady, protože jsme viděli vyrovnanost především spodní části tabulky. Pak už mladí hráči hrají míň a nedostanou takový prostor. Když půjde do kanadské juniorské soutěže, tak tam bude určitě víc vidět a bude na očích i jednotlivým skautům NHL, tím jsme mu i nám dali větší šanci pro lepší pozici na letošním draftu. Co se týče doplňování kádru mladými, tak po zkušenostech z letošní sezony, které jsme zažili, je určitě potřeba kádr omladit.

Jak to vypadá s trenérským štábem na příští rok?

V nejbližších dnech by se mělo sejít představenstvo, které bude tuto otázku projednávat.

Co hráči jako Pospíšil, Jarůšek nebo Mahbod? Zůstanou i na další sezonu?

Jsou to hráči, kteří splnili naše očekávání, proč jsme je do klubu přivedli, a to především v otázce jejich produktivity. Jednáme s nimi a doufáme, že se nám povede je zde udržet.



Klíčovým článkem sestavy byl v závěru obránce Michal Moravčík. Pokusíte se získat podobně komplexního obránce a jak to bude složité?

To si myslím, že bude asi nejsložitější úkol. Takové výkony, jaké předváděl jsem dlouhá léta u žádného obránce v extralize neviděl. Hrál s přehledem, klidem a rozvahou, ať už dozadu nebo dopředu. Musím před ním smeknout a přeji mu, aby se mu v jeho hokejové kariéře dařilo. Mít takového obránce v týmu je něco výjimečného. Tým má okamžitě úplně jinou váhu a já mu děkuju za jeho profesionální přístup.



Víte už něco o situaci v brankovišti?

Jaroslavu Janusovi u nás končí smlouva. K otázce brankářů jsme ve spolupráci se Zdeňkem Orctem vytvořili seznam kandidátů, se kterými momentálně jednáme.

A co dvojice matadorů Hübl a Lukeš?

Vanta předvádí každou sezonu standardní výkony, letos tomu nebylo jinak. Především bodově očekávání splnil, vstřelil devatenáct branek, což je v jednačtyřiceti letech fantastický počin. Pořád má chuť hrát a momentálně s ním jednáme o nové smlouvě. Věřím, že se dohodneme. Takový hráč má mužstvu pořád co dát, i v tomhle věku. S Frantou Lukešem budeme jednat a uvidíme zda-li budeme schopni se dohodnout.

Co si vlastně myslíte o vývoji pandemie koronaviru?

Sleduji to, asi jako každý, to nejde nesledovat. Máme opatření, že musíme chodit v rouškách, to určitě nejde přehlédnout. Musíme to všichni respektovat, je to pro nás úplně nová věc. Je to hrozně zvláštní období, ale jedině společnou disciplínou to můžeme zvládnout. Měli bychom být obezřetní a dodržovat všechno tak, jak nám to bude nařízeno. Když se to dodržovat nebude, tak se situace jenom zhorší. Takhle se na to koukám já.

V Litvínově by se měl v příštích letech rekonstruovat stadion. V jaké je to aktuálně fázi?

Myslím, že kdybychom tenhle rozhovor dělali dva tři měsíce zpátky, tak bych odpovídal jinak. Vzhledem k tomu, že jsme v situaci, o které jsme se teď bavili, tak veškeré investice do sportu budou momentálně v pozadí. Nebude to na pořadu dne, podle mě to je naprosto v pořádku. Až se situace uklidní a koronavirus bude zase někde pryč, tak se všichni zkonsolidují a začneme o tom znova jednat.

Myslím si, že to nebylo dobré rozhodnutí. Ne proto, že by to člověk nestíhal, ale že neměl ty zkušenosti. Měl jsem více zatlačit na sportovní úsek, aby sehnal adekvátního trenéra pro takto zkušený tým. Mně se to evidentně nepovedlo, proto jsem v průběhu sezony odstoupil. Bylo vidět, že nemám dostatečné zkušenosti, abych přiměl především zkušené hráče hrát to, co jsme se domluvili. Je to poučení, které mi otevřelo oči do budoucna. Hlavně jsem rád, že jsme nakonec i přes katastrofální scénáře ligu u nás zachránili.