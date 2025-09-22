Již dvanáctý ročník preventivního projektu SAFETY ROAD – prevence pro mladé řidiče přivítal v letošním roce více než tisícovku studentů

V průběhu tří dnů, od 16. do 18. září 2025, probíhaly v prostorách krajského úřadu v Ústí nad Labem, magistrátu města Mostu a kulturním domě v Teplicích interaktivní bloky zaměřené na dopravní bezpečnost mladých řidičů. Projekt je dlouhodobě postaven na autentických příbězích tragických dopravních nehod, při kterých vyhasly životy mladých lidí. Statistiky totiž mluví jasně – řidiči s praxí do dvou let se až ve třetině případů stávají viníky dopravních nehod.
Hlavními partnery akce bylo Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje a Krajský úřad Ústeckého kraje. Stejně jako v předchozích letech se k projektu připojil také Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje a Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje. Díky nim se studentům podařilo ukázat ucelený obraz práce všech složek integrovaného záchranného systému, které se denně setkávají s následky vážných dopravních nehod.
Středoškoláci, gymnazisté i učni si během programu mohli na vlastní kůži vyzkoušet například brýle simulující stav pod vlivem alkoholu či drog, simulátor nárazu při rychlosti 30 km/h, ale i poskytování první pomoci. Nechyběly také ukázky reálných zásahů záchranářů.
Od svého vzniku tímto úspěšným projektem prošlo již více než 12 tisíc studentů z celého Ústeckého kraje. Podle zpětné vazby od pedagogů i samotných studentů byla letošní akce vnímána velmi pozitivně. Emoce spojené s autentickými příběhy i praktickými ukázkami zanechaly v účastnících hluboký dojem a silné varování, jak křehká může být hranice mezi životem a smrtí za volantem.