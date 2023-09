Jízdné v MHD LETOS ZDRAŽÍ!

Celostátním tiskem proběhla zpráva, že některá města v České republice se chystají ke zvýšení jízdného v městské hromadné dopravě. Zdražovat bude také město Most a to ještě letos.

„Ke zdražení jízdného opravdu dojde a to od 1. října 2023,“ potvrdila mluvčí Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Hana Syrová a dodala: „Bohužel v současnosti nelze ještě sdělit podrobnosti, neboť nový tarif bude teprve projednáván na zářijových městských zastupitelstvech v Mostě i v Litvínově.“ Důvodem plánovaného zdražení jízdného je podle vyjádření dopravního podniku vysoká inflace a neustálý růst vstupů jako jsou pohonné hmoty, trakční energie apod. Jízdné v mostecké a litvínovské MHD se naposledy zvyšovalo 1. ledna 2022. „Od 1. července 2022 se měnila pouze cena zlevněného jízdného dle úpravy státem určovaných slev pro děti a seniory,“ upřesnila mluvčí.

Jednopásmová základní jízdenka na 45 minut stojí v současné době 20 Kč a zlevněná 10 Kč, dvoupásmová základní na 60 minut 25 Kč a zlevněná 12 Kč a třípásmová na 90 minut 30 Kč a zlevněná 15 Kč. Základní jízdné platí cestující od 18 do 65 let, zlevněné cestující od 6 do 26 let, senioři od 65 let a invalidé 3 stupně.

Před časem se na jedné z tiskových konferencí vedení města Mostu řešila otázka tramvajového úseku pod Hněvínem směrem na Litvínov. Tento úsek spadá jízdním tarifem již do litvínovského pásma, ačkoliv se ještě jedná o Most. Podle mluvčí dopravního podniku se jedná o zastávku Most – sídliště ČD. „Tato zastávka bude začleněna do tarifní zóny Most s novým odbavovacím systémem a plnou integrací do Dopravy Ústeckého kraje, kdy dojde ke změně tarifu z pásmového na krajský zónově relační.“