K mosteckému jezeru se sjedou otužilci

Už v sobotu 17. ledna se Mostecké jezero znovu promění v místo, kde se potkají ti nejodolnější z celé republiky. Koná se totiž 4. ročník setkání otužilců, které je zároveň součástí Českého poháru v zimním plavání. Pořadatelem je město Most ve spolupráci s Plaveckým klubem Otužilci Most.
Do ledové vody se ponoří zhruba 150 otužilců z celé ČR a čekají je tratě 250, 500, 750 a 1000 metrů. Tady nejde jen o metry, ale hlavně o hlavu, odhodlání a respekt k přírodě.
A co vy? Přijdete se zahřát aspoň fanděním?
Atmosféra u jezera je každoročně skvělá a stojí za to ji zažít naživo.