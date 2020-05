Kamaráda ohrožoval nožem

Z pokusu těžkého ublížení na zdraví obvinil vyšetřovatel mostecké policie 60letého muže z Mostu. Ten měl v místě svého bydliště napadnout svého známého, který byl u něj na návštěvě spolu s dalším mužem a ženou. K incidentu došlo v obytném domě v ulici Budovatelů v pozdně nočních hodinách. Obviněný měl po krátké slovní rozepři náhle napadnout poškozeného, kterého měl nejprve udeřit pěstí do obličeje a následně na něho měl zaútočit kuchyňským nožem, kterým se ho pokoušel bodnout do oblasti hrudníku. Napadený se útoku aktivně bránil a rukama si kryl hrudník. Při tom utrpěl povrchové řezné rány na hřbetu ruky a naštěstí aktivní obrannou nedošlo k zasažení hrudníku a vážné poruchy zdraví. Následně poškozený z bytu utekl, obviněný se však vydal za ním před dům, kde roztržka pokračovala. Tam celou čtveřici zastihla policie, která reagovala na oznámení o rušení nočního klidu v domě. Poškozený muž měl zranění a obviněný ležel na zemi, policisté u něj zkontrolovali životní funkce a přivolali rychlou záchrannou službu, která oba převezla do mostecké nemocnice. Při ohledání místa činu policisté zajistili v bytě nůž. Obviněný je stíhán na svobodě. Za těžké ublížení na zdraví může soud uložit trest odnětí svobody na tři léta až deset let.