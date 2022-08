Na mosteckém magistrátu se dnes losovala čísla, pod kterými budou v podzimních volbách do Senátu kandidovat jednotliví uchazeči do Senátu za okres Most. Voliči budou moci vybírat celkem z pěti kandidátů.

1. MUDr. Alena Dernerová – Spojení demokraté – Sdružení nezávislých

2. Ing. Hana Aulická Jírovcová – Nezávislý kandidát

3. Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA – Svoboda a přímá demokracie (SPD)

4. Michal Moravec – Národní demokracie

5. Mgr. Jan Paparega – ProMOST