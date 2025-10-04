Kapela Harlej slaví, 10. října to rozbalí v mostecké sportovní hale

Kapela HARLEJ oslaví 30 let na scéně tour „Byli jsme a budem“ napříč celou Českou republikou. Zastaví se 10. října i v mostecké sportovní hale.
Skupina Harlej patří k české rockové špičce. Stále populárnější uskupení má za sebou patnáct řadových alb, tři koncertní DVD a spousty hitů. Harlej má na svém kontě několik zlatých a platinových desek a dvojplatinové ocenění. Skupina za dobu existence prošla několika personálními změnami a od roku 2011 působí v sestavě Tomáš Hrbáček, Tonda Rauer, Milan Hoffmann, Kolinss a Libor Fanta. V tomto složení Harlej odehrál mimo jiné čtyři vyprodané koncerty ve velkém sále pražské Lucerny a jeden v karlínském Fóru. V roli hostů vystoupí skupina Koblížci.