Kapela LAURA A JEJÍ TYGŘI se ukáže 10. června v Music Aréně Nový Obzor v plné sestavě

LAURA A JEJÍ TYGŘI – 40 let In! Ventura – Ilona Csáková | Lenka Nová | Martin Pošta | Bohouš Vitásek
LAURA A JEJÍ TYGŘI, to jsou černé kalhoty a funky drive, černé brýle a punková naléhavost, černé kravaty a jazzová elegance, bílé košile a rocková energie
Kde jinde by se měla kapela ukázat v plné sestavě, když ne v Mostě ? Při oslavách 40 let kapely Laura a její tygři návštěvníci uslyší to nejlepší z celé historie této legendární formace. Bilanční album In! Ventura i dlouho očekávaný vinyl s albem Most. Koncert se koná 10. června v Music Aréně Nový Obzor v Mostě.
Laura a její tygři vznikli na konci roku 1985 z iniciativy Karla Šůchy, inspirovaného novelou Williama Saroyana Tracyho tygr. Spojení něhy a divokosti se propsalo nejen do názvu kapely, ale i do její nezaměnitelné vizuální podoby – černé brýle, bílé košile, černé kravaty – a energického, syrového koncertního projevu, který kapelu odlišil od domácí scény.
Během čtyř desetiletí odehráli tygři více než 2 500 koncertů doma i v zahraničí, vydali 13 alb a realizovali řadu výrazných koncertních projektů. Po pádu železné opony se výrazně prosadili na evropských pódiích, vystoupili na prestižních místech napříč Evropou i mimo ni a v roce 1993 získali cenu Grand Prix Media RFI. Laura a její tygři tak patří k nejvýraznějším a nejvytrvalejším kapelám české rockové historie.
Vstupenky jsou k zakoupení na ticketlive.cz.