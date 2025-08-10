Kapesní popelníčky zdarma v mosteckém íčku

Město Most přichází s další iniciativou na podporu čistého veřejného prostoru. V Turistickém informačním centru Most jsou nyní k dispozici kapesní popelníčky zdarma. Tyto malé a praktické pomůcky jsou určené zejména pro kuřáky, kteří se chtějí chovat odpovědně a šetrně k životnímu prostředí. Kapesní popelníčky umožňují bezpečné a hygienické uskladnění nedopalků cigaret do doby, než je možné je správně zlikvidovat.
Zastavte se v Turistickém informačním centru Most a vyzvedněte si svůj zdarma. Pomůžete tím městu i přírodě. Nabídka platí do vyčerpání zásob.