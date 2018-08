Kardiochirurgické operace v Masaryčce se navýší

Od září dva dny v týdnu bude operovat tým specialistů Kardiochirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Do konce července měl vyčleněn jeden operační den týdně.

Kardiochirurgické oddělení vzniklo v ústecké nemocnici 1. ledna letošního roku vedle kardiologické kliniky. Jeho úspěšná činnost je předpokladem pro získání statutu Centra komplexní kardiovaskulární péče (CKKP), které chybí pro region Ústeckého kraje a jeho spádovou oblastí by byly i sousedící kraje Karlovarský a Liberecký. Před letními prázdninami uskutečnil historicky první zdařilé kardiochirurgické operace v regionu severozápadních Čech tým MUDr. Miroslava Kolesára, který byl od 1. června jmenován primářem kardiochirurgického oddělení.

„Do budoucna je předpoklad, že se podaří upravit provoz tak, aby vznikl prostor pro navýšení počtu kardiochirurgických výkonů. Do konce roku bychom tak měli stihnout odoperovat několik desítek pacientů. Nadále budeme zařazovat do operačního programu i pacienty akutní a spektrum operačních zákroků se posune směrem od jednodušších k výkonům kombinovaným,“ informoval primář Miroslav Kolesár.

Jak vedoucí kardiochirurgického týmu dále uvedl k prvním operovaným pacientům, že v iniciální fázi šlo vesměs o pacienty s ischemickou chorobou srdeční, kterým voperovali aortokoronární bypass. „Již nyní zařazujeme do operačního programu kromě elektivních i akutní výkony, tyto výkony jsou zatíženy vyšším operačním rizikem. V další etapě to budou implantace srdečních chlopní, chlopenní plastiky, eventuálně kombinované výkony jako bypass s výkonem na mitrální nebo aortální chlopni,“ vysvětlil s tím, že chlopenní chirurgii by se ústečtí operatéři měli začít věnovat od září.

„Zpočátku samozřejmě byly počty výkonů nižší, primárně byla nejdůležitější bezpečnost pacienta. Všechny operace i rekonvalescence v průběhu hospitalizace proběhly bez komplikací,“ řekl dále primář.