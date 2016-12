Karel Novotný: Pan ministr si z podnikatelů udělal „dobrý den“

Karel Novotný je radním města Mostu. Zastává ale ještě jeden, mnohem vyšší post přímo na ministerstvu průmyslu a obchodu, kde už tři roky působí jako náměstek ministra. Je pravda, že bydlí v Praze a přitom kandiduje v Mostě? Co si myslí o kontroverzních elektronických pokladnách a proč budeme muset vyměnit televize? O tom a mnohém dalším jsme si povídali v následujícím rozhovoru.

Pane náměstku, někteří lidé se podivují, jak můžete kandidovat za město Most, když žijete a pracujete v Praze. Můžete to vysvětlit?

To, že pracuji na ministerstvu v Praze, neznamená, že tam i bydlím. Je to sice náročnější, ale do práce denně dojíždím. V Praze bydlet nehodlám. Jsem mostecký rodák a patriot, žiju tady padesát let let. Potřebuji se potkávat s kamarády v Mostě. Mám tady rodinu, manželku, děti, rodiče.

Není náročné stíhat práci v Praze i v radě města?

Je, ale když člověk dělá práci rád, tak neměří čas. Snažím se odvádět kvalitní a poctivou práci jak na ministerstvu, tak pro město Most jako radní.

I když hodně cestujete?

I když hodně pracovně cestuji.

Nedávno jsem četla váš článek k tolik zatracovaným, ale i prosazovaným elektronickým pokladnám. Jaký máte názor na zavedení EET?

Zavedení kontrolních pokladen chápu tak trochu jako boj proti tak zvané šedé ekonomice. Stát se musí snažit na daních vybrat maximum možného. Nicméně, na tomto systému mně vadí několik skutečností, které ministerstvo financí nezvládlo. Nebo nebyla vůle a ochota.

Proč se zákonu podnikatelé tak vehementně brání, když stejný systém funguje v celém světě?

Protože tito drobní podnikatelé mají často tak nízký obrat a omezenou dobu činnosti, že pro řadu z nich můžou být z hlediska jejich podnikání dopady EET fatální. Tito podnikatelé měli být dle mého názoru ošetřeni v zákoně citlivěji. Vzorů by se určitě našlo v sousedních zemích či kousek dál dost. Nemyslím si, že zrovna tito malí podnikatelé, které tento systém nejvíce postihne, naplní onu státní kasu miliardovými obraty. Slovenský systém kontrolních pokladen s fiskální pamětí mi připadá smysluplnější. Pokladní doklad na Slovensku také vydávat podnikatel musí, ale nikdo ho neotravuje tím, je-li či není připojen on-line. A na kontrolu máme úředníky na „berňáku“. Ti mají právo a povinnost kontroly provádět.

Ministr Babiš, ale s některými změnami ještě před spuštěním EET přece přišel…

Přišel se změnami, které jsou v podstatě bezpředmětné a nic neřešící. Chápal bych, kdyby přišel na počátku tvorby zákona s definicí, že má-li podnikatel roční obrat tržby nikoli 250 tisíc korun, ale například jako v Rakousku do 15 tisíc EURO, to je v přepočtu zhruba do 415 tisíc korun u nás, tak by si nemusel pořizovat tento systém. Ale přijít s tím několik dnů před samotným spuštěním, to si pan ministr z podnikatelů asi udělal „dobrý den“.

To je všechno, co vám na EET vadí?

Je toho bohužel mnohem víc. Například to, že podnikatel musí platit operátorovi částku 600 Kč měsíčně za připojení, tedy za přenos elektronických dat. To je například ročně 7 200 Kč, které daný živnostník nebo drobný podnikatel, či malá firma, mohli zaměstnancům rozdat na odměnách, nebo si za ně mohli pořídit nové vybavení apod. A ty peníze by se dostaly do koloběhu spotřeby hned. Takto doputují k poskytovateli mobilního či internetového připojení a ten si je přesune do výnosů, zisku a následně dividend. Je-li to firma se zahraniční účastí, tak zisky běží ven z republiky. Čtyřicet tisíc podnikatelů krát sedm tisíc dvě stě korun! Je to skoro tři sta miliónů…

Proč si živnostník může odečíst 5 000 korun za pořízení pokladny, a malá firma ne?

To je sice dobrá otázka, ale na špatného člověka. Za ministerstvo jsme tuto věc připomínkovali, ale bohužel jsme byli jediní.

Pojďme už raději od EET pryč. Brzy si budeme muset kupovat nové televize. To kvůli chytrým mobilním telefonům?

Na nový digitální televizní standard DVB-T2 přejde Česko počátkem roku 2021. Do té doby máte čas buď si pořídit novou televizi, nebo si ponechat stávající a dokoupit si set-top-box. Televize, které budou přijímat nový signál, budou a již jsou označeny zlatou samolepkou „ověřeno“. Toto ověření již dělají České radiokomunikace ve spolupráci s výrobci televizí a takto ověřeno je už tuším více jak 500 TV. Takže občané mají ještě dostatek času si vše rozmyslet.

Jistě si to promyslí. Ale neodpověděl jste mi na otázku, proč se to děje…

ČR musí tuto digitalizaci provést, protože současné televizní frekvence musí být uvolněny v celé EU ve prospěch mobilních operátorů, kteří na nich v budoucnu budou moci vystavět mobilní sítě páté generace. Změna se ale nedotkne těch, kteří mají placený kabelový, satelitní nebo internetový příjem. Změna se tedy dotkne jen těch, co mají neplacený digitální signál přes anténu. Čili jde o vynucený proces v rámci Evropy. Tento nový systém umožní vysílání více programů v budoucnu ve vyšší kvalitě a na nižším množství frekvencí.

V průmyslové zóně Joseph u Havraně se 6. prosince slavnostně otevřel závod Yankee Candle, první závod tohoto typu v Evropě. Pod „vaše“ ministerstvo přímo spadá agentura CzechInvest. Jak stát pomáhá průmyslovým zónám?

Agentura CzechInvest zprostředkovala v letech 2014 a 2015 dva investiční projekty ve městě Most s konkrétní lokalizací v průmyslové zóně Joseph. Celkem společnosti investovaly téměř 1,6 miliardy korun a vytvoří nebo vytvořily přes 661 pracovních míst. Jedná se o Nemak a Yankee Candle.

Jsou na obzoru nějací noví investoři?

V současné době probíhají jednání s osmi potencionálními investory. Celkově se jedná o investice v hodnotě přibližně 4,9 mld. korun s plánovaným přibližným počtem 1 200 pracovních míst.

Podle čeho si vybírají investoři místo, kde budou stavět?

Mimo jiné i podle mezinárodního hodnocení jednotlivých indikátorů. V žebříčku zemí v rámci publikace Světové banky s názvem Doing Business jsme v roce 2010 byli na 74. pozici a k dnešnímu datu jsme poskočili na pozici 27. To je velký úspěch, a i proto mají budoucí investoři zájem o naši republiku. Kupříkladu v indikátoru zahraniční obchod jsme již druhým rokem na prvním místě. Zlepšili jsme se v indikátoru zavedení elektrické energie na třináctou pozici.

Máme v tom i nějaké slabiny?

Bohužel ano. Ne ve všech oblastech jsme úspěšní. V indikátoru vyřízení stavebního povolení jsme v dolní polovině žebříčku, na 130. místě, tento indikátor je v gesci ministerstva pro místní rozvoj.

Necelé čtyři roky jste byl náměstkem primátora. Měl jste na starosti finance a ekonomiku. Do čeho by podle vašeho názoru mělo naše město investovat?

Je toho více. Město koupilo tři domy. V jednom z nich má vzniknout Alzheimer centrum a projekty na využití dalších dvou domů budou následovat. Dokázal bych si představit například rekonstrukci a vybudování dalších domů pro seniory, nebo startovací byty pro mladé lidi. Další investice bude rekonstrukce mostu k nemocnici, to je nezbytnost.

Most se chystá na velkou rekonstrukci kulturního domu REPRE. Bude na ni dost peněz?

Na tuto rekonstrukci město „spoří“ finanční prostředky. Ale i tak si myslím, že si budeme muset vzít úvěr. Podmínky od bank jsou nyní tak zvaně „best of“. Pohybují se v intencích od cca 0,55 do 0,90 procent. Je tedy vhodná doba na investice a čerpání úvěrů od bank. Město toho určitě využije, ale měly by o tom uvažovat i společnosti, kde má město Most majetkovou účast a daná společnost potřebuje investovat. Teď konkrétně mluvím například o Dopravním podniku měst Mostu a Litvínova.

Chcete něco vzkázat občanům Mostu?

Chtěl bych jim především popřát klidné prožití svátků vánočních. Do nového roku pak především zdraví, zdraví a ještě jednou zdraví a k tomu ještě kousek onoho pověstného pokakaného štěstíčka!